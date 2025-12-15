Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app

Una mujer de 56 años, vecina de Villa Elvira, denunció haber sido víctima de un grave abuso sexual mientras viajaba en un vehículo de una aplicación de transporte. El estremecedor episodio, según su testimonio, ocurrió durante la mañana del último viernes, cuando se dirigía desde su domicilio hacia un jardín de infantes de Altos de San Lorenzo para asistir al acto de egreso de su nieta.

De acuerdo al relato incorporado en la denuncia, el hecho se produjo alrededor de las 8.30, cuando un chofer identificado en la app como “Marcelo”, de 61 años, pasó a buscarla en un automóvil solicitado a través de la plataforma. Al subir al vehículo, el conductor le habría pedido que se sentara en el asiento del acompañante, argumentando la presencia de un supuesto “operativo” que le impedía viajar en la parte trasera.

Siempre según la denunciante, lejos de tomar el recorrido habitual hacia el destino indicado, el chofer comenzó a circular por calles que la mujer no reconocía, desviándose hacia una zona de descampados y pasando incluso por inmediaciones de un hotel alojamiento. Durante el trayecto, el conductor habría reducido la velocidad y comenzó a realizar comentarios sobre su aspecto físico.

La situación escaló de manera dramática cuando, de acuerdo al testimonio, el hombre empezó a tocarla sin su consentimiento. La mujer denunció que fue manoseada en las piernas y en los pechos, y que luego el agresor introdujo sus manos por debajo de la ropa hasta tocarle las partes íntimas. Aseguró que los abusos se extendieron durante buena parte del viaje, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

En su declaración, la víctima sostuvo que intentó defenderse como pudo: le sacaba la mano, le golpeaba los brazos y le exigía que la dejara bajar, incluso advirtiéndole que se arrojaría del auto si no detenía la marcha. Finalmente, el conductor la dejó descender en la zona de 80 y 17, a pocas cuadras del jardín al que se dirigía.

A pesar del shock, la mujer continuó camino y llegó al acto escolar alrededor de las 9.10. Recién después, al encontrarse con una de sus hijas, relató lo sucedido. En ese momento, advirtieron además que el viaje había sido interrumpido de manera irregular en la aplicación, ya que el recorrido del GPS fue cortado antes de finalizar.

La damnificada también aportó una descripción física del presunto abusador: lo recordó como un hombre de contextura obesa, de cabello ondulado, sin cicatrices visibles en el rostro y con manos grandes. Además entregó a las autoridades capturas del viaje solicitado y señaló que cámaras de seguridad de un comercio cercano a su vivienda podrían haber registrado la llegada del vehículo.

Según indicaron voceros a este diario, la denuncia ya fue formalizada y quedó en manos de la UFIJ N° 15, que deberá avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido, analizar las pruebas aportadas y determinar la responsabilidad del chofer denunciado.