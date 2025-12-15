Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Política y Economía |De la Justicia por presunto lavado de dinero

Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares

Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares

Claudio Tapia

15 de Diciembre de 2025 | 03:32
Edición impresa

Jugadores, exfutbolistas y familiares de algunos talentosos podrían ser citados a declarar por la Justicia en las próximas horas, debido al presunto vínculo con el titular de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, en la causa que se investiga por posible lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que “existe esa posibilidad”, luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos e incluso se sacó fotos y las subió a sus redes sociales, por lo que se entiende que ellos “habrían ido a Sur Finanzas a comprar dólares, cuando la empresa llevaba a cabo operaciones con la divisa blue y no había detalle de operaciones registradas en el Banco Central”.

Sin comprobantes

“Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Tienen un sistema conectado al Banco Central, en el que, al ingresar el DNI figura online si estás autorizado a comprar dólares, si ya te pasaste del cupo mensual o anual, y otras cuestiones. Una vez que hacías la transacción el banco te daba un ticket que se llama boleto de compra y venta de moneda extranjera. Bueno, en las sucursales de Sur Finanzas, no sé si en la casa central de Adrogué era igual, no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue”, precisó una fuente consultada por NA.

Asimismo, añadió: “Los empleados se manejaban con una planilla excel, que tenían solapas con las operaciones hechas y al final del día se le hacían capturas de pantalla para enviar al tesorero”.

“No tenían sistema en la PC, no se pedían datos para hacer las operaciones a los que venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket que emitía la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie por si venían a reclamar algún billete en mal estado y ahí se veía si se lo habían dado en la sucursal o era de otro lado”, precisó. Y añadió: “La única que tenía sistema era casa central por si llegaba algún cliente que necesitaba operar de forma Legal. El cliente no firmaba ningún boleto , nada de nada”.

Además, una fuente cercana a la firma detalló que Vallejo “inauguraba sucursales de Sur Finanzas en todo el país e incluso en Miami que tenían una estructura más lujosa que la de los bancos, pero todas ellas las cerraba sin motivo alguno al mes y medio o dos meses de haberla abierto”.

LE PUEDE INTERESAR

Debuta el nuevo Concejo local para autorizar la licencia estival de Alak

LE PUEDE INTERESAR

Quedó inaugurada la plaza República del Perú

Entre ellas figuran una en la localidad bonaerense de Tortuguitas y otro a metros de Plaza de Mayo, entre diagonal Julio Argentino Roca y Bolívar.

En este marco, la Justicia intenta saber si esos futbolistas, dirigentes, ex jugadores y demás “operaban al dólar blue, al oficial o si también formaban parte de un entramado de lavado de dinero”.

“Tenemos imágenes de Vallejo con esas personas. Eso no quiere decir que estén involucradas en algún ilícito, pero hay que investigar”, reveló una fuente judicial a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa Sur Finanzas la tienen dos jueces por diferentes denuncias, una vinculada directamente a la empresa, a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, y la otra -iniciada por la Coalición Cívica- la tenía el magistrado federal Daniel Rafecas y ahora pasa a manos del titular del Juzgado en lo Penal Económico número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió el viernes que Aguinsky debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, hijo y madre, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

Se trata de una mansión en el country Ayres Plaza de Villa Rosa, en pilar, del que sospechan que Pantano y Conte serían posibles “prestanombres” de “Chiqui” Tapia y de Toviggino.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
Últimas noticias de Política y Economía

El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados

Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas

Pedido de mayoristas por la reforma laboral

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla