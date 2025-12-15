Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares

Jugadores, exfutbolistas y familiares de algunos talentosos podrían ser citados a declarar por la Justicia en las próximas horas, debido al presunto vínculo con el titular de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, en la causa que se investiga por posible lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que “existe esa posibilidad”, luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos e incluso se sacó fotos y las subió a sus redes sociales, por lo que se entiende que ellos “habrían ido a Sur Finanzas a comprar dólares, cuando la empresa llevaba a cabo operaciones con la divisa blue y no había detalle de operaciones registradas en el Banco Central”.

Sin comprobantes

“Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Tienen un sistema conectado al Banco Central, en el que, al ingresar el DNI figura online si estás autorizado a comprar dólares, si ya te pasaste del cupo mensual o anual, y otras cuestiones. Una vez que hacías la transacción el banco te daba un ticket que se llama boleto de compra y venta de moneda extranjera. Bueno, en las sucursales de Sur Finanzas, no sé si en la casa central de Adrogué era igual, no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue”, precisó una fuente consultada por NA.

Asimismo, añadió: “Los empleados se manejaban con una planilla excel, que tenían solapas con las operaciones hechas y al final del día se le hacían capturas de pantalla para enviar al tesorero”.

“No tenían sistema en la PC, no se pedían datos para hacer las operaciones a los que venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket que emitía la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie por si venían a reclamar algún billete en mal estado y ahí se veía si se lo habían dado en la sucursal o era de otro lado”, precisó. Y añadió: “La única que tenía sistema era casa central por si llegaba algún cliente que necesitaba operar de forma Legal. El cliente no firmaba ningún boleto , nada de nada”.

Además, una fuente cercana a la firma detalló que Vallejo “inauguraba sucursales de Sur Finanzas en todo el país e incluso en Miami que tenían una estructura más lujosa que la de los bancos, pero todas ellas las cerraba sin motivo alguno al mes y medio o dos meses de haberla abierto”.

Entre ellas figuran una en la localidad bonaerense de Tortuguitas y otro a metros de Plaza de Mayo, entre diagonal Julio Argentino Roca y Bolívar.

En este marco, la Justicia intenta saber si esos futbolistas, dirigentes, ex jugadores y demás “operaban al dólar blue, al oficial o si también formaban parte de un entramado de lavado de dinero”.

“Tenemos imágenes de Vallejo con esas personas. Eso no quiere decir que estén involucradas en algún ilícito, pero hay que investigar”, reveló una fuente judicial a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa Sur Finanzas la tienen dos jueces por diferentes denuncias, una vinculada directamente a la empresa, a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, y la otra -iniciada por la Coalición Cívica- la tenía el magistrado federal Daniel Rafecas y ahora pasa a manos del titular del Juzgado en lo Penal Económico número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió el viernes que Aguinsky debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, hijo y madre, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

Se trata de una mansión en el country Ayres Plaza de Villa Rosa, en pilar, del que sospechan que Pantano y Conte serían posibles “prestanombres” de “Chiqui” Tapia y de Toviggino.