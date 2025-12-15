Lunes algo nublado pero repunta, y sin anuncio de lluvias

Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 27º. El pronóstico para los próximos días
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo cubierto, vientos leves a regulares del sudoeste rotando al sudeste y una temperatura entre 15 y 27 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana martes anticipan cielo algo nublado, vientos leves del sudeste rotando al sudoeste y una temperatura entre 12 y 25 grados.
Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente cubierto, vientos intensos del nortes rotando al noroeste, con ráfagas, y una temperatura entre 15 y 27 grados.
Mientras que para el jueves anuncian cielo algo nublado, vientos regulares del noroeste rotando al noreste y una temperatura entre 19 y 31 grados.
