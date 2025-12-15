Lunes algo nublado pero repunta, y sin anuncio de lluvias

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo cubierto, vientos leves a regulares del sudoeste rotando al sudeste y una temperatura entre 15 y 27 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo algo nublado, vientos leves del sudeste rotando al sudoeste y una temperatura entre 12 y 25 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente cubierto, vientos intensos del nortes rotando al noroeste, con ráfagas, y una temperatura entre 15 y 27 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo algo nublado, vientos regulares del noroeste rotando al noreste y una temperatura entre 19 y 31 grados.