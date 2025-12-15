Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |UNA NOCHE QUE SERÁ DIFÍCIL DE OLVIDAR

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Los abrazos y las fotos adentro de la cancha hasta que apagaron la luz, la salida rumbo a un aeropuerto colapsado, los cruces con hinchas de Racing y la “guitarreada” hasta el amanecer

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

FINAL DE UNA LARGA JORNADA: EL PLANTEL CON CUERPO TÉCNICO Y AYUDANTES CELEBRANDO EL TÍTULO CONSEGUIDO POR ESTUDIANTES

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

15 de Diciembre de 2025 | 04:11
Edición impresa

Enviado especial a Santiago del Estero

mcabrera@eldia.com

El reloj marca la 1:25. Las luces del Madre de Ciudades se apagan y la señal es clara: que el festejo siga en otro lado. Los jugadores, con sus familiares y amigos, más cuerpo técnico, prensa y algunos allegados celebraba adentro del campo de juego. En ese momento empezaba una larga peregrinación por las calles de la capital santiagueña, a esta altura uno de los lugares con más arraigo rojo y blanco luego de los buenos resultados.



La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha



Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Los jugadores se fueron al vestuario. Muy pocos se bañaron. Fue un momento para abrir alguna botella de champagne y brindar en la intimidad del vestuario. Pero como sucedió en el campo de juego, hubo que desalojarlo. Ya no quedaban hinchas y los operarios necesitaban liberar todo para ponerle punto final a una jornada agotadora. Con Eric Meza a la cabeza con la copa y la música del Negro Tecla pasaron por la zona mixta cantando y bailando. Esta vez sin Mauro Méndez ni Matías Mansilla, otros referentes de aquellos festejos, pero la posta la tomaron otros compañeros.

La caravana de colectivos partió de unas cuadras cercanas al estadio pasadas las 2 AM. La Policía dio la orden una vez que los hinchas comieron, se refrescaron y llenaron las heladeras. En paralelo salió el colectivo del plantel rumbo al aeropuerto, totalmente desbordado. Los vuelos que estaban anunciados para esa hora lo hicieron a la mañana. Incluso los propios jugadores no pudieron ingresar sino esperar en un terreno pegado al lugar hasta que el avión estaba en pista. Si hasta se cruzaron cánticos con hinchas de la Academia que estaban muy molestos con la demora.

Una vez que se fue el plantel Pincha (ante lo había hecho el de Racing) comenzó el proceso de evacuación de los racinguistas, visiblemente enojados por la situación. Fue tanta la tensión que a la Policía Aeroportuaria se le sumó la provincial: había que calmarlos y sacarlos lo más rápido posible.

Pero los hinchas del equipo de Avellaneda no se terminaron de ir hasta el mediodía del domingo, por eso los vuelos con hinchas del Pincha fueron saliendo en el medio con estrictas medidas de seguridad. El clima no estaba para bollos...

Mientras tanto las calles de Santiago bailaban al ritmo de los ganadores. Centenares de hinchas se pasearon por restaurantes y bares para celebrar el título del torneo Clausura. En los lugares más tradicionales se vieron grupos ruidosos. Lo mismo pasó en Termas de Río Hondo, pero al estar a 70 kilómetros de distancia el viaje hizo que la euforia bajara un poco.

Aquellos hinchas que fueron en autos fueron en su mayoría los que celebraron allí. O los que tuvieron que descansar antes de emprender el largo regreso.

El presidente Juan Sebastián Verón, con amigos y familiares se fue en colectivo hasta Tucumán desde donde salió el vuelo chárter rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. Después de mucho tiempo se decidió a viajar y lo disfrutó muchísimo. Junto a Estudiantes y Domínguez, el gran ganador del momento.

En el estadio hubo festejo a lo loco. En las tribunas los hinchas se quedaron hasta que pudieron. En la zona VIP otros con mejores posibilidades vieron la entrega de premios desde un lugar preferencia. Además del presidente de la AFA Claudio Tapia (muy insultado por los hinchas) estuvieron otros dirigentes cercanos como Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown. El actor Guillermo Francella mostró su cara de fastidio con el primer penal errado. Y los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola se abrazaban con sus camisetas de Estudiantes. También estaban los periodistas Esteban Trebucq y Ernesto Tenembaum. También funcionarios y dirigentes nacionales y provinciales.

Los que organizaron un encuentro especial fueron los integrantes de la Filial “Tato Medina” de Santiago del Estero: invitaron a sus pares de otras filiales a una Peña Folklórica que se realizó en una quinta de las afueras de Santiago del Estero hasta la madrugada, con guitarreada y cánticos hasta la afonía.

Festejos del pincha en todo el país

Como sucede en cada consagración de Estudiantes se realizan concentraciones de hinchas en diferentes ciudades. Por supuesto que en La Plata fue multitudinario con el epicentro en 7 y 50. Pero no pasó desapercibido lo sucedido en Mar del Plata: un grupo importante personas se dio cita en el monumento general San Martín, en el centro de la ciudad. La misma escenografía se repitió en otras ciudades de la Argentina.

 

 



FINAL DE UNA LARGA JORNADA: EL PLANTEL CON CUERPO TÉCNICO Y AYUDANTES CELEBRANDO EL TÍTULO CONSEGUIDO POR ESTUDIANTES

EL EXJUGADOR DEL PINCHA MARTÍN MAZZUCCO CON SUS HIJOS. tAMBIÉN ESTABA gASTÓN cÓRDOBA, mATÍAS MANSILLA Y OTROS EXJUGADORES MÁS

hINCHAS DE FILIALES DE DIFERENTES PROVINCIAS SE REUNIERON PARA UNA PEÑA CON GUITARREADA Y CÁNTICOS DE ESTUDIANTES / DANIEL TENREYRO

LOS JUGADORES DEL PINCHA MÁS JUVENILES CELEBRARON ESTA OBTENCIÓN DE MANERA ESPECIAL / FOTOBAIRES

los abogados fernando burlando y fabián améndola, muy pinchas, en el estadio madre de ciudades / EL DIA

los vuelos con los hinchaS DE ESTUDIANTES RECIÉN VOLVIERON EN LA MAÑANA: AEROPUERTO COLAPSADO / EL DIA

