Viajar en micro: la odisea en modo verano

la espera habitual de 10 o 15 minutos se transformó en una incertidumbre de más de media hora / el dia

La postal de espera e incertidumbre en las paradas de colectivos en la Ciudad, agudizada los fines de semana y feriados, es un escenario que comienza a tomar más fuerza ante la próxima temporada de verano.

Es que, tal como pasó a fines de 2024 y comienzos del corriente año; y durante las últimas vacaciones de invierno, comenzaron a crecer los reclamos por la baja frecuencia de colectivos. A ello, se suman las quejas por la cantidad de pasajeros.

“Desde hace algunos días que los micros vienen cada 40 minutos y llenos de gente, estallados”, contó Franco, un usuario de la línea 273, a este diario y agregó: “Los domingos es mucho peor. Acabo de perder el micro que me lleva a mi casa y se que voy a tener que esperar una hora más”.

Lo cierto es que todos los años suele ocurrir que, por vacaciones de choferes y un esquema de verano cuya demanda es más baja de lo habitual, miles de usuarios sufren la espera en las paradas del casco urbano y la periferia platense. Asimismo, es una imagen que se repite en los refugios de Berisso y Ensenada.

“Yo me tomo el 275. Siempre, aunque sea domingo, pasaba a las 14:45 y todavía sigue sin pasar. Estoy hace bastante tiempo en la parada”, contó Alicia, una pasajera, a EL DIA.

Así, al igual que Franco y Alicia, decenas de usuarios manifestaron que quizás, una espera de 10 ó 15 minutos, podía llegar a convertirse de 20 ó 30 minutos.

En este escenario, Alejandro, usuario de la línea Norte y 273, contó a este diario: “Yo me tomo el micro en Camino General Belgrano, un calle por donde pasan muchos. Sin embargo, desde hace días, que durante 20 ó 30 minutos no pasa ninguno, y después vienen todos juntos y llenos. A veces, al venir tan repletos de gente, no frenan”. Además, advirtió: “No sólo es la baja frecuencia el problema. También lo es el cambio de horario. El que me dejaba en el trabajo cambió de horario de un día para el otro”.

En este escenario, el leve descenso de la demanda de colectivos es consecuencia del cierre del ciclo lectivo en los diferentes niveles educativos. A ello, se suma la modificación de horario de bancos y comercios.

No obstante, a pesar de que durante los primeros meses del año la tracción de gente es menor, para aquellos que utilizan el colectivo, la espera y la incomodidad son problemas vitales.

“Yo me tomo el Este, para Villa Elvira y estoy esperando hace un rato largo. Me fije en la aplicación y dice que viene recién en 20 minutos”, contó Carla, en la parada de calle 7 y esquina 48.

No obstante, María, usuaria de Gorina, localidad del norte de la Ciudad, se toma el colectivo todas las mañanas. Desde hace algunos días, notó que los dos únicos colectivos que pasan por su casa, dejaron de hacerlo. “Me tengo que tomar un remis a un lugar donde pasen más colectivos, o inclusive al trabajo”, expresó a EL DIA y agregó: “Cuando trabajo a la noche y vuelvo tarde, ya se que directamente no hay colectivos”. Finalmente cerró: “Estoy acostumbrada. Es algo que pasa todos los años en verano y en vacaciones de invierno. Pero yo tengo que seguir trabajando”.

Ante la consulta de este diario por cambios en los horarios y un descenso en la frecuencia, desde la empresa de colectivos no emitieron respuesta alguna.

Aumento de precio

Tal como viene publicando este diario, desde marzo a la fecha, los boletos de colectivo acumulan un aumento superior al 130 por ciento.

Sólo hay que ver los números: en enero, el pasaje mínimo valía $270 mientras que en diciembre, alcanzó la cifra de $707,09.

Asimismo, a los aumentos que respetaban la fórmula autómatica de inflación más 2 por ciento, se añadió el incremento extraordinario del 10 por ciento en diciembre, ante la endeble situación económica advertida por las empresas de transporte.