Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

La Ciudad |En diciembre el boleto aumentó un 14,3 por ciento

Viajar en micro: la odisea en modo verano

Entre los principales reclamos, destacan el cambio de horario y la baja frecuencia. Demoras, unidades repletas y “a veces no frenan”, coinciden los usuarios

Viajar en micro: la odisea en modo verano

la espera habitual de 10 o 15 minutos se transformó en una incertidumbre de más de media hora / el dia

15 de Diciembre de 2025 | 03:47
Edición impresa

La postal de espera e incertidumbre en las paradas de colectivos en la Ciudad, agudizada los fines de semana y feriados, es un escenario que comienza a tomar más fuerza ante la próxima temporada de verano.

Es que, tal como pasó a fines de 2024 y comienzos del corriente año; y durante las últimas vacaciones de invierno, comenzaron a crecer los reclamos por la baja frecuencia de colectivos. A ello, se suman las quejas por la cantidad de pasajeros.

“Desde hace algunos días que los micros vienen cada 40 minutos y llenos de gente, estallados”, contó Franco, un usuario de la línea 273, a este diario y agregó: “Los domingos es mucho peor. Acabo de perder el micro que me lleva a mi casa y se que voy a tener que esperar una hora más”.

Lo cierto es que todos los años suele ocurrir que, por vacaciones de choferes y un esquema de verano cuya demanda es más baja de lo habitual, miles de usuarios sufren la espera en las paradas del casco urbano y la periferia platense. Asimismo, es una imagen que se repite en los refugios de Berisso y Ensenada.

“Yo me tomo el 275. Siempre, aunque sea domingo, pasaba a las 14:45 y todavía sigue sin pasar. Estoy hace bastante tiempo en la parada”, contó Alicia, una pasajera, a EL DIA.

Así, al igual que Franco y Alicia, decenas de usuarios manifestaron que quizás, una espera de 10 ó 15 minutos, podía llegar a convertirse de 20 ó 30 minutos.

LE PUEDE INTERESAR

La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local

LE PUEDE INTERESAR

El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses

En este escenario, Alejandro, usuario de la línea Norte y 273, contó a este diario: “Yo me tomo el micro en Camino General Belgrano, un calle por donde pasan muchos. Sin embargo, desde hace días, que durante 20 ó 30 minutos no pasa ninguno, y después vienen todos juntos y llenos. A veces, al venir tan repletos de gente, no frenan”. Además, advirtió: “No sólo es la baja frecuencia el problema. También lo es el cambio de horario. El que me dejaba en el trabajo cambió de horario de un día para el otro”.

En este escenario, el leve descenso de la demanda de colectivos es consecuencia del cierre del ciclo lectivo en los diferentes niveles educativos. A ello, se suma la modificación de horario de bancos y comercios.

No obstante, a pesar de que durante los primeros meses del año la tracción de gente es menor, para aquellos que utilizan el colectivo, la espera y la incomodidad son problemas vitales.

“Yo me tomo el Este, para Villa Elvira y estoy esperando hace un rato largo. Me fije en la aplicación y dice que viene recién en 20 minutos”, contó Carla, en la parada de calle 7 y esquina 48.

No obstante, María, usuaria de Gorina, localidad del norte de la Ciudad, se toma el colectivo todas las mañanas. Desde hace algunos días, notó que los dos únicos colectivos que pasan por su casa, dejaron de hacerlo. “Me tengo que tomar un remis a un lugar donde pasen más colectivos, o inclusive al trabajo”, expresó a EL DIA y agregó: “Cuando trabajo a la noche y vuelvo tarde, ya se que directamente no hay colectivos”. Finalmente cerró: “Estoy acostumbrada. Es algo que pasa todos los años en verano y en vacaciones de invierno. Pero yo tengo que seguir trabajando”.

Ante la consulta de este diario por cambios en los horarios y un descenso en la frecuencia, desde la empresa de colectivos no emitieron respuesta alguna.

Aumento de precio

Tal como viene publicando este diario, desde marzo a la fecha, los boletos de colectivo acumulan un aumento superior al 130 por ciento.

Sólo hay que ver los números: en enero, el pasaje mínimo valía $270 mientras que en diciembre, alcanzó la cifra de $707,09.

Asimismo, a los aumentos que respetaban la fórmula autómatica de inflación más 2 por ciento, se añadió el incremento extraordinario del 10 por ciento en diciembre, ante la endeble situación económica advertida por las empresas de transporte.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Sigue el pago a los jubilados y pensionados de la Anses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
Últimas noticias de La Ciudad

La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA

Nueva ayuda para el hospital de Niños
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla