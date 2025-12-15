Nueva ayuda para el hospital de Niños

Fundacore, la fundación que ayuda al área de cirugía cardiovascular del hospital de Niños, invirtió 2 millones de pesos para reparar 10 bombas de infusión.

En menos de dos semanas, la fundación hizo una campaña con donaciones a sus cuentas bancarias.

Destacaron la labor y la acción solidaria del técnico Marcelo Ibrahim, quien hizo el trabajo de reparación y entregó los insumos antes que le pagaran el dinero y a su vez redujo el precio del trabajo y no cobró la mano de obra para realizar el trabajo, informaron.

“Reunir el dinero no ha sido fácil. Estamos orgullosos de lo que somos capaces de hacer, ustedes y nosotros juntos”, dijo la titular de Fundacore, Pamela Bonac.

Las bombas de infusión o empuja jeringas, son importantes para el funcionamiento del área de cirugía cardiovascular. Los integrantes de la fundación que colabora con el hospital de Niños plantearon que este año han gastado más de 8 millones de pesos en arreglo de equipamiento y equipos nuevos para el servicio con el que colaboran hace más de una década.