Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica

La Argentina cerró 2025 con un hito sanitario sin precedentes: el año registró la mayor cantidad de donantes de órganos y de trasplantes realizados en la historia del país. El anuncio se realizó durante el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias provinciales evaluaron los resultados anuales y trazaron la agenda común para 2026.

En lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, una cifra que supera el récord previo de 2019, cuando se habían alcanzado 883, antes de la pandemia. A esto se suma otro máximo: 1.242 procesos de donación de tejidos, por encima de los 1.156 registrados en 2024.

El crecimiento sostenido también se reflejó en los trasplantes. Durante 2025, 4.497 personas recibieron un trasplante, lo que les permitió salvar o mejorar de manera significativa su calidad de vida. Del total, 2.349 fueron trasplantes de órganos y 2.148 de córneas, configurando el mayor volumen anual de procedimientos desde que existen registros.

Dentro de los trasplantes de órganos, la mayoría correspondió a riñón, con 1.674 intervenciones, seguidos por 463 trasplantes hepáticos y 124 cardíacos. También se realizaron procedimientos de alta complejidad, como trasplantes pulmonares, renopancreáticos, hepatorrenales y combinados.

Un dato relevante es que 291 trasplantes se efectuaron en pacientes pediátricos, mientras que 2.096 intervenciones provinieron de donantes fallecidos y 253 de donantes vivos.

Durante el encuentro, el titular del INCUCAI, Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, orientado a fortalecer la capacidad del sistema de salud, reducir los tiempos de inscripción en la lista de espera y ampliar la participación sanitaria en la procuración de órganos.

La reunión también tuvo un momento especial: Soratti anunció su retiro de la función pública y recibió un reconocimiento por su trayectoria. Los ministros de Salud coincidieron en respaldar la continuidad del trabajo del INCUCAI a través del equipo actual, con el desafío de sostener y profundizar sus logros.

En la Argentina, el sistema de donación y trasplantes es coordinado por el INCUCAI, que articula una red federal integrada por organismos provinciales, hospitales públicos y privados, equipos médicos y laboratorios. Cuando se produce una donación, el organismo asigna los órganos y tejidos de manera transparente y equitativa, a partir de criterios médicos como la compatibilidad, la urgencia y el tiempo en lista de espera, sin que intervengan factores económicos o sociales.

La base del sistema es la voluntad solidaria de la población. Desde la sanción de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes salvo que hayan expresado lo contrario. Esto permitió ampliar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos, aunque la concientización social sigue siendo clave, especialmente para que las familias acompañen y respeten esa decisión en momentos críticos.

Como señalan especialistas, para que el récord alcanzado este año no sea un hecho aislado sino la base de un sistema cada vez más eficiente se requiere fortalecer los equipos de procuración en todo el país y sostener la inversión en infraestructura, capacitación y logística.

