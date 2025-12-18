Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Información General |UN HITO SANITARIO

Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica

El INCUCAI alcanzó en 2025 cifras inéditas en procesos de donación y trasplantes, lo que permitió salvar o mejorar de manera significativa la calidad de vida de miles de personas

Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
18 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

La Argentina cerró 2025 con un hito sanitario sin precedentes: el año registró la mayor cantidad de donantes de órganos y de trasplantes realizados en la historia del país. El anuncio se realizó durante el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias provinciales evaluaron los resultados anuales y trazaron la agenda común para 2026.

En lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, una cifra que supera el récord previo de 2019, cuando se habían alcanzado 883, antes de la pandemia. A esto se suma otro máximo: 1.242 procesos de donación de tejidos, por encima de los 1.156 registrados en 2024.

El crecimiento sostenido también se reflejó en los trasplantes. Durante 2025, 4.497 personas recibieron un trasplante, lo que les permitió salvar o mejorar de manera significativa su calidad de vida. Del total, 2.349 fueron trasplantes de órganos y 2.148 de córneas, configurando el mayor volumen anual de procedimientos desde que existen registros.

Dentro de los trasplantes de órganos, la mayoría correspondió a riñón, con 1.674 intervenciones, seguidos por 463 trasplantes hepáticos y 124 cardíacos. También se realizaron procedimientos de alta complejidad, como trasplantes pulmonares, renopancreáticos, hepatorrenales y combinados.

Un dato relevante es que 291 trasplantes se efectuaron en pacientes pediátricos, mientras que 2.096 intervenciones provinieron de donantes fallecidos y 253 de donantes vivos.

Durante el encuentro, el titular del INCUCAI, Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, orientado a fortalecer la capacidad del sistema de salud, reducir los tiempos de inscripción en la lista de espera y ampliar la participación sanitaria en la procuración de órganos.

LE PUEDE INTERESAR

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

LE PUEDE INTERESAR

"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina

La reunión también tuvo un momento especial: Soratti anunció su retiro de la función pública y recibió un reconocimiento por su trayectoria. Los ministros de Salud coincidieron en respaldar la continuidad del trabajo del INCUCAI a través del equipo actual, con el desafío de sostener y profundizar sus logros.

En la Argentina, el sistema de donación y trasplantes es coordinado por el INCUCAI, que articula una red federal integrada por organismos provinciales, hospitales públicos y privados, equipos médicos y laboratorios. Cuando se produce una donación, el organismo asigna los órganos y tejidos de manera transparente y equitativa, a partir de criterios médicos como la compatibilidad, la urgencia y el tiempo en lista de espera, sin que intervengan factores económicos o sociales.

La base del sistema es la voluntad solidaria de la población. Desde la sanción de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes salvo que hayan expresado lo contrario. Esto permitió ampliar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos, aunque la concientización social sigue siendo clave, especialmente para que las familias acompañen y respeten esa decisión en momentos críticos.

Como señalan especialistas, para que el récord alcanzado este año no sea un hecho aislado sino la base de un sistema cada vez más eficiente se requiere fortalecer los equipos de procuración en todo el país y sostener la inversión en infraestructura, capacitación y logística.

La Ley Justina permitió ampliar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Provincia pagará el aguinaldo el 20

El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina

Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
La Ciudad
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Desarrollan luces LED para optimizar cultivos
Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad
Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
Deportes
Un duelo con Platense dio inicio a la mística
El DT define quiénes reemplazan a los tocados
Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”
Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla