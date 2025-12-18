Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El INCUCAI alcanzó en 2025 cifras inéditas en procesos de donación y trasplantes, lo que permitió salvar o mejorar de manera significativa la calidad de vida de miles de personas
La Argentina cerró 2025 con un hito sanitario sin precedentes: el año registró la mayor cantidad de donantes de órganos y de trasplantes realizados en la historia del país. El anuncio se realizó durante el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias provinciales evaluaron los resultados anuales y trazaron la agenda común para 2026.
En lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, una cifra que supera el récord previo de 2019, cuando se habían alcanzado 883, antes de la pandemia. A esto se suma otro máximo: 1.242 procesos de donación de tejidos, por encima de los 1.156 registrados en 2024.
El crecimiento sostenido también se reflejó en los trasplantes. Durante 2025, 4.497 personas recibieron un trasplante, lo que les permitió salvar o mejorar de manera significativa su calidad de vida. Del total, 2.349 fueron trasplantes de órganos y 2.148 de córneas, configurando el mayor volumen anual de procedimientos desde que existen registros.
Dentro de los trasplantes de órganos, la mayoría correspondió a riñón, con 1.674 intervenciones, seguidos por 463 trasplantes hepáticos y 124 cardíacos. También se realizaron procedimientos de alta complejidad, como trasplantes pulmonares, renopancreáticos, hepatorrenales y combinados.
Un dato relevante es que 291 trasplantes se efectuaron en pacientes pediátricos, mientras que 2.096 intervenciones provinieron de donantes fallecidos y 253 de donantes vivos.
Durante el encuentro, el titular del INCUCAI, Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, orientado a fortalecer la capacidad del sistema de salud, reducir los tiempos de inscripción en la lista de espera y ampliar la participación sanitaria en la procuración de órganos.
LE PUEDE INTERESAR
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó
La reunión también tuvo un momento especial: Soratti anunció su retiro de la función pública y recibió un reconocimiento por su trayectoria. Los ministros de Salud coincidieron en respaldar la continuidad del trabajo del INCUCAI a través del equipo actual, con el desafío de sostener y profundizar sus logros.
En la Argentina, el sistema de donación y trasplantes es coordinado por el INCUCAI, que articula una red federal integrada por organismos provinciales, hospitales públicos y privados, equipos médicos y laboratorios. Cuando se produce una donación, el organismo asigna los órganos y tejidos de manera transparente y equitativa, a partir de criterios médicos como la compatibilidad, la urgencia y el tiempo en lista de espera, sin que intervengan factores económicos o sociales.
La base del sistema es la voluntad solidaria de la población. Desde la sanción de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes salvo que hayan expresado lo contrario. Esto permitió ampliar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos, aunque la concientización social sigue siendo clave, especialmente para que las familias acompañen y respeten esa decisión en momentos críticos.
Como señalan especialistas, para que el récord alcanzado este año no sea un hecho aislado sino la base de un sistema cada vez más eficiente se requiere fortalecer los equipos de procuración en todo el país y sostener la inversión en infraestructura, capacitación y logística.
La Ley Justina permitió ampliar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí