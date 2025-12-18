El chef Christian Petersen, internado de urgencia tras descompensarse en el Volcán Lanín

Caputo salió a escrachar a los intendentes que cobran tasas altas
El reconocido chef Christian Petersen debió ser internado de urgencia en las últimas horas tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba una excursión al volcán Lanín.
Según se supo, el guía logró pedir auxilio de inmediato para activar un operativo de rescate. Es por eso que los rescatistas llegaron a tiempo y pudo ser trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes.
Si bien el episodio sucedió la semana pasada, recién hoy trascendió la noticia. Allegados aseguran que su pronóstico es reservado que encuentra internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.
Petersen participaba de una actividad de montaña debidamente registrada ante el Parque Nacional Lanín. Durante el ascenso, el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que dio aviso a un guardaparque.
