"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina

Foto: BBC

17 de Diciembre de 2025 | 18:40

La influenza se está propagando por la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de lo habitual este invierno, con una nueva cepa dominante, la A(H3N2), que ejerce mayor presión sobre los sistemas de salud en algunos países, informó el miércoles la Oficina Regional de la OMS para Europa.

La agencia indicó que la temporada de influenza ha comenzado unas cuatro semanas antes que en temporadas anteriores.

Al menos 27 de los 38 países que reportan datos están experimentando una actividad de influenza alta o muy alta. En Irlanda, Kirguistán, Montenegro, Serbia, Eslovenia y el Reino Unido, más de la mitad de los pacientes sometidos a pruebas de síntomas similares a la influenza dieron positivo.

“La gripe llega cada invierno, pero este año es un poco diferente”, dijo Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. Kluge indicó que una nueva cepa, la A(H3N2) subclase K, está impulsando las infecciones, aunque señaló que no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave.

La OMS indicó que la variante ahora representa hasta el 90 por ciento de todos los casos confirmados de influenza en la región.

La OMS afirmó que los primeros datos del Reino Unido indican que la vacuna contra la influenza estacional actual reduce el riesgo de consecuencias graves para la salud a causa del virus A (H3N2), aunque la vacunación no prevenga la infección.

Reiteró que la vacunación sigue siendo la medida preventiva más importante para evitar enfermedades graves, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como las personas mayores, las personas con enfermedades subyacentes, las mujeres embarazadas y los niños.

El personal sanitario también se incluyó como grupo prioritario. Se prevé que los casos sigan aumentando hasta el pico de la temporada, probablemente a finales de diciembre o principios de enero, indicó la OMS, añadiendo que la mayoría de las personas se recuperarán por sí solas, pero que quienes presenten síntomas graves u otras afecciones médicas deben buscar atención médica.

¿Llegaría a Argentina la nueva gripe de Europa?

El médico Jorge Tartaglione se refirió al desembarco de la nueva variante de la influenza que no para de avanzar y mantiene en vilo al mundo entero. Además, el especialista advirtió: “Es extremadamente contagiosa”.

“Esta variante es 56% más fuerte que la influenza común”, remarcó Tartaglione. A su vez, pese a lo delicado de la situación, el experto puso paños fríos: “Aunque es muy contagiosa, hay que aclarar que no es mortal ni se trata de una pandemia: esto no es como el Covid”.

Sobre la población más expuesta, el especialista señaló: “El peligro aumenta en adultos mayores o en menores con enfermedades concomitantes”.

