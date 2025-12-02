Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |LOS MÁS CHICOS, DESDE $5.000

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Desde 45 centímetros a 2 metros, puede llegar a valer hasta $350.000. La decoración, desde $1.000. Se arma el proximo lunes

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Además de los árboles, comercios locales ofrecen una amplia variedad de artículos de decoración / EL DIA

2 de Diciembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

A pocos días del 8 diciembre -fecha estipulada para el armado del tradicional “arbolito”- y a menos de un mes para las fiestas de fin de año, en los bazares y comercios de la Ciudad se respira el aroma navideño.

Es que árboles verdes -y no los que rondan la City platense cambiando billetes-, plateados, dorados; de 20 centímetros o de 2 metros, desbordan en los comercios platenses. A ello, se suma la algarabía de los adornos: moños, pelotas de colores, imágenes de madera de Papa Noel y hasta peluches de renos.

Lo cierto es que, a través de un relevamiento que hizo EL DIA, se pudo observar una gama amplia de artículos pero, quizás lo más importante en un escenario de recesión económica y de ventas que no ascienden, un gran abanico de precios: artículos para todos los bolsillos.

Un vendedor de un comercio del casco urbano, aseguró a este diario que las ventas ya comenzaron pero que “se espera que esta semana sea una de las más intensas, en la antesala al próximo lunes”, expresó.

En este local, la oferta de árboles de Navidad es variada: según tamaño -que oscila desde los 45 centímetros a los 2 metros- el artículo se puede conseguir a partir de los $5.000.

“A eso tenés que sumarle la decoración: guirnaldas, pelotas, luces, estrellas. Todo eso se puede conseguir por $1.000 y $2.000”, aseguró el comerciante y concluyó: “Creo que con $20.000 te podés armar un buen arbolito. Apto para todos los bolsillo”.

Este año, es insoslayable relacionar la variedad de artículos con la apertura a las importaciones: según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, hasta octubre de 2025, el ingreso de artículos navideños subieron el 146 por ciento en monto, y 164 por ciento en volumen, en comparación al mismo periodo del 2024.

En este sentido, Valentín Gilitchensky, tesorero de la Federación de Empresarios de La Plata y directivo en la asociación comercial de calle 8, dijo a EL DIA: “Este año no hubo problema con la importación. Fue como un aluvión de productos”.

En tanto, en otro comercio de la Ciudad, el árbol navideño puede tener un valor de hasta $340.000, si se opta por el de 2 metros y con decoración incluida. “También hay árboles medianos y chicos. Su precio oscila entre $240.000 y $103.000”, advirtió la vendedora.

En cuanto a los adornos, indicó que la gran mayoría es “importado” y que se pueden adquirir por $40.000 pero también por $100.000, “los más grandes”, expresó.

Lo cierto es que la salida de estos artículos, que inició a principios de noviembre, tuvo un doble propósito: levantar las ventas en los comercios de la Ciudad y ofrecer precios más accesibles o dividir el peso de las compras en dos meses.

 

