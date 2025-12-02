Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |MIENTRAS AVANZABA POR 120 Y 78

Motochorros golpean y asaltan a un colectivero

2 de Diciembre de 2025 | 02:46
Edición impresa

Un colectivero de la línea 520 sufrió un violento robo cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en la zona de 120 y 80, en Villa Elvira, y tuvo como víctima a José Luis, de 38 años, quien viajaba en su moto Honda Wave.

En base a la denuncia, mientras avanzaba por 120 y 78 advirtió la presencia de dos hombres a bordo de una Rouser negra y azul que lo observaban con insistencia. Minutos después, ya en 120 y 80, los motochorros se le pusieron a la par, le exhibieron un arma de fuego y lo obligaron a orillarse. Temiendo que la pistola estuviera cargada, el chofer frenó. En ese instante, el acompañante descendió, lo golpeó con la culata en el casco y se llevó su rodado.

Los ladrones escaparon por 120 en dirección a 81, mientras la víctima logró pedir ayuda. Instantes más tarde, un compañero que pasaba por la zona lo acercó a la empresa para dar aviso. Luego regresó a la seccional para formalizar la denuncia, aportando la documentación de su moto robada.

Pese al dramático momento, la víctima no sufrió heridas de consideración. En este sentido la investigación continúa para identificar a los motochorros que actuaron y que escaparon en las dos motos, en la que llegaron y en la que robaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Policiales

No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte

Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector

Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen

Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla