Motochorros golpean y asaltan a un colectivero

Un colectivero de la línea 520 sufrió un violento robo cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en la zona de 120 y 80, en Villa Elvira, y tuvo como víctima a José Luis, de 38 años, quien viajaba en su moto Honda Wave.

En base a la denuncia, mientras avanzaba por 120 y 78 advirtió la presencia de dos hombres a bordo de una Rouser negra y azul que lo observaban con insistencia. Minutos después, ya en 120 y 80, los motochorros se le pusieron a la par, le exhibieron un arma de fuego y lo obligaron a orillarse. Temiendo que la pistola estuviera cargada, el chofer frenó. En ese instante, el acompañante descendió, lo golpeó con la culata en el casco y se llevó su rodado.

Los ladrones escaparon por 120 en dirección a 81, mientras la víctima logró pedir ayuda. Instantes más tarde, un compañero que pasaba por la zona lo acercó a la empresa para dar aviso. Luego regresó a la seccional para formalizar la denuncia, aportando la documentación de su moto robada.

Pese al dramático momento, la víctima no sufrió heridas de consideración. En este sentido la investigación continúa para identificar a los motochorros que actuaron y que escaparon en las dos motos, en la que llegaron y en la que robaron.