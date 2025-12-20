Bologna dio el golpe y dejó afuera al Inter de la Supercopa

Bologna dio el golpe en la Supercopa Italiana y eliminó por 3-2 en los penales a Inter, para jugar la final con el Napoli, el lunes a las 16. En tiempo reglamentario, empataron 1-1 por los tantos de Thuram y Orsolini, de penal. Benja Domínguez fue suplente en el elenco vencedor, mientras que Lautaro Martínez entró en el complemento para el Neroazzurro.

Sin dudas, la sorpresa de la jornada de ayer fue la inclusión del Toro Martínez en el banco de suplentes, sobre todo por la importancia del duelo. Más allá de que el entrenador Christian Chivu quiso cuidarlo, lo terminó poniendo en el minuto 32 del complemento. Inclusive, Lautaro convirtió su penal en la serie.

Sin embargo, Bologna estuvo más fino desde los doce pasos, ya que convirtió tres gracias a Ferguson, Rowe e Inmobile, mientras que erraron Moro y Miranda. Por su parte, para el Inter marcaron Martínez y De Vrij, mientras que fallaron Bastoni, Barella y Bonny.

SIGUE LA SERIE A

Con dos encuentros, comienza la fecha 16 de la Serie A, donde se destaca el clásico en el que Juventus va a recibir a Roma a partir de las 16:45 con televisación de ESPN. Además, a las 14, Lazio recibe a Cremonese también por ESPN.