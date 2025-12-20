Bologna dio el golpe y dejó afuera al Inter de la Supercopa

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Bologna dio el golpe en la Supercopa Italiana y eliminó por 3-2 en los penales a Inter, para jugar la final con el Napoli, el lunes a las 16. En tiempo reglamentario, empataron 1-1 por los tantos de Thuram y Orsolini, de penal. Benja Domínguez fue suplente en el elenco vencedor, mientras que Lautaro Martínez entró en el complemento para el Neroazzurro.
Sin dudas, la sorpresa de la jornada de ayer fue la inclusión del Toro Martínez en el banco de suplentes, sobre todo por la importancia del duelo. Más allá de que el entrenador Christian Chivu quiso cuidarlo, lo terminó poniendo en el minuto 32 del complemento. Inclusive, Lautaro convirtió su penal en la serie.
Sin embargo, Bologna estuvo más fino desde los doce pasos, ya que convirtió tres gracias a Ferguson, Rowe e Inmobile, mientras que erraron Moro y Miranda. Por su parte, para el Inter marcaron Martínez y De Vrij, mientras que fallaron Bastoni, Barella y Bonny.
Con dos encuentros, comienza la fecha 16 de la Serie A, donde se destaca el clásico en el que Juventus va a recibir a Roma a partir de las 16:45 con televisación de ESPN. Además, a las 14, Lazio recibe a Cremonese también por ESPN.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí