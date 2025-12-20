Real Madrid recibe a Sevilla, para acomodarse

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Desde las 17, Real Madrid recibe a Sevilla en la continuidad de la fecha 17 de la liga española y con la televisación de DSports. En medio de los cuestionamientos a Xabi Alonso por el rendimiento del equipo, el Merengue necesita ganar para no perderle pisada al Barcelona, que juega mañana y que le saca cuatro puntos en lo más alto.
Sin dudas, no fueron días fáciles para el elenco madrileño, ya que más allá que avanzó en la Copa del Rey frente al humilde Talavera, el rendimiento del equipo fue blanco de críticas por parte de la prensa española. Inclusive, trascendió que en caso de que no gane hoy, el DT podría ser despedido, más allá del apoyo del presidente, Florentino Pérez.
Enfrente llega un Sevilla necesita de puntos y con Matías Almeyda también, necesitado de puntos. Actualmente el elenco andaluz está noveno, a cinco puntos de Conference League.
Además se van a jugar otros tres encuentros: a las 10, Real Oviedo - Celta de Vigo; a las 12:15, Levante - Real Sociedad y a las 14:30, Osasuna - Deportivo Alavés. Ayer, Valencia igualó 1-1 como local ante Mallorca en el inicio de la jornada.
