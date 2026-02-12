Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |A TRAVÉS DE UNA LICITACIÓN OFICIAL

Epstein y la fallida venta de un helicóptero a Argentina

Correos electrónicos fechados en 2010 revelan gestiones, reuniones diplomáticas y tensiones comerciales detrás de una negociación que no llegó a concretarse

Epstein y la fallida venta de un helicóptero a Argentina

El financista Jeffrey Epstein quiso colocar un helicóptero Sikorski a través de una licitación oficial durante el gobierno de Cristina / Web

12 de Febrero de 2026 | 02:24
Edición impresa

A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein activó una operación comercial con destino inesperado: el Estado argentino. El objetivo era colocar un helicóptero Sikorsky S-76C++, identificado en los correos electrónicos como el “750”, a través de una licitación oficial.

La reconstrucción de esos intercambios, surgidos de la más reciente publicación de documentos vinculados al financista, permite seguir el derrotero de una negociación intensa, con idas y vueltas, expectativas millonarias y un desenlace frustrado.

El 3 de enero de ese año, Epstein escribió a sus abogados personales, Larry y Darren Indyke, para conocer el estado del negocio. En paralelo consultó a su bróker, George Reenstra, por demoras y por la posibilidad de ofrecer otro modelo.

INDEFINICIÓN SOBRE LA PROPUESTA

La respuesta fue rápida: la propuesta ya había sido presentada en una licitación del gobierno argentino -por entonces la presidente era Cristina Fernández de Kirchner- y restaba esperar definición. Había, incluso, una fecha clave: el 21 de enero, cuando la aeronave debía estar disponible para exhibición.

Durante varios meses no hubo avances formales. Pero en julio de 2010 la estrategia cambió. Reenstra informó que un acuerdo previo había caído, aunque surgía una nueva oportunidad con la Argentina como cliente potencial. Sikorsky buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Según el bróker, funcionarios argentinos ya habían visto fotos del “750” y estaban conformes. Sobre la mesa aparecieron dos esquemas de intercambio: un nuevo S-76C++ idéntico para el verano de 2011 o un modelo D configurado como clon del “750”. Epstein reaccionó con escepticismo y marcó límites: no seguiría invirtiendo tiempo sin un acuerdo concreto.

En agosto, las gestiones se intensificaron. El día 10, Reenstra relató que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, invitado en representación del helicóptero. Los interlocutores dudaban entre incorporar esa unidad, operativa en enero, o esperar un C++ nuevo con entrega en agosto.

LE PUEDE INTERESAR

¿La fiscal general de EE UU “tapó” el caso del pedófilo?

LE PUEDE INTERESAR

Canadá, en shock por la masacre en una escuela

El bróker buscaba evitar dilaciones e incluso propuso llevarlos a St. Thomas para ver la aeronave en persona. Si la venta o el canje se cerraban en US$12,5 millones, aspiraba a una comisión de US$100.000.

Un día después, anticipó una reunión en Nueva York y deslizó que el gobierno argentino podría aceptar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo. También reflotó el modelo D, valuado en US$13 millones, con entrega estimada para 2013.

EL QUIEBRE

El 23 de agosto llegó el quiebre. Reenstra comunicó que la operación no prosperaría. Sikorsky había planteado una oferta de alrededor de US$11,4 millones para competir en la licitación, cifra considerada demasiado baja. Propuso entonces renovar el contrato de corretaje y mantener el helicóptero en el mercado. Epstein respondió de inmediato, molesto, preguntando qué había sucedido con la negociación argentina y advirtiendo que, si no había resultados, buscaría contacto directo con las autoridades.

El intercambio subió de tono. Reenstra sostuvo que sin una utilidad concreta para otro modelo -como un Blackhawk- no había margen para avanzar y que la posición de Sikorsky era determinante.

El 26 de agosto intentaron coordinar una llamada, pero no hay registros posteriores que indiquen que la gestión se reactivara.

En los años siguientes no figuran compras argentinas de helicópteros Sikorsky, aunque las bases de datos de licitaciones no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa firmó con Rusia la adquisición de dos helicópteros Mil Mi-17. También hubo acuerdos con proveedores de Italia y Canadá para futuras compras, cuya concreción formal se registró más allá de 2012.

Así, el “750” quedó como una operación fallida: una negociación insistente, tejida entre correos y reuniones diplomáticas, que nunca logró despegar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

Panaro quedará a disposición del técnico

La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Últimas noticias de El Mundo

¿La fiscal general de EE UU “tapó” el caso del pedófilo?

Canadá, en shock por la masacre en una escuela

Argentina participó de la cumbre militar hemisférica en el Pentágono

Pese a la presión israelí, Trump apuesta a un diálogo con Irán
Policiales
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Deportes
Volvió Cetré y no ve la hora de jugar otra vez
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
“Hay que entregar todo para alcanzar el triunfo”
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla