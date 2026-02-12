¿La fiscal general de EE UU “tapó” el caso del pedófilo?

Legisladores demócratas acusaron ayer a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de encabezar un “encubrimiento” en torno a los archivos del caso Jeffrey Epstein y de convertir al Departamento de Justicia en un instrumento de represalia política del presidente Donald Trump.

Las críticas se produjeron durante una tensa audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Bondi compareció para defender la gestión de los registros vinculados al financista, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

En la sesión estuvieron presentes varias de sus víctimas, en un clima cargado de tensión.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, cuestionó la lentitud en la publicación de los documentos del caso y las ediciones realizadas.

“Usted está dirigiendo un gran encubrimiento sobre los archivos Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”, afirmó.

Según detalló, de los seis millones de documentos disponibles solo se hicieron públicos tres millones.

Una ley de transparencia aprobada por el Congreso y promulgada por Trump obligó a divulgar el material del caso, preservando únicamente los datos personales de las víctimas -más de 1.000, según el FBI-.

Sin embargo, Raskin sostuvo que también se ocultaron nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores”, lo que, a su juicio, contradice el espíritu de la norma.

Bondi rechazó las acusaciones en su contra.

Asimismo, aseguró que cientos de abogados revisaron millones de páginas en apenas 30 días para cumplir con el mandato legislativo y defendió que el índice de errores es “muy bajo”.

También prometió corregir cualquier omisión indebida.