Pese a la presión israelí, Trump apuesta a un diálogo con Irán

En una reunión que volvió a poner a Medio Oriente en el centro de la escena, Donald Trump insistió ante Benjamín Netanyahu en que Estados Unidos seguirá apostando al diálogo con Irán. Tras más de dos horas de encuentro en la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró que su “preferencia” es continuar las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo, siempre que exista esa posibilidad.

La postura contrasta con la del primer ministro israelí, que reclama una línea más dura frente a Teherán y busca que las conversaciones incluyan no solo el programa nuclear, sino también el desarrollo de misiles. Mientras Washington mantiene abierta la vía diplomática, también deja sobre la mesa la presión militar y evalúa reforzar su presencia naval en la región.

Desde Teherán, las autoridades reiteraron que no buscan armas nucleares y se mostraron dispuestas a inspecciones, aunque rechazaron “exigencias excesivas”. El delicado equilibrio entre negociación y amenaza vuelve así a marcar la relación entre ambos países.