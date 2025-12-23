Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
23 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó la designación de la platense Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión de sumar a la vecina de La Plata, quien sufriera una trágica salidera bancaria en la que estando embarazada recibió un disparo y perdió a su hijo, fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

La renuncia de Píparo como diputada

Tal como informó EL DIA, días atrás la diputada nacional Carolina Píparo presentó su renuncia a la Cámara de Diputados, una semana antes del final formal de su mandato. La decisión responde justamente a que asumiría un cargo vinculado directamente al Poder Ejecutivo, según confirmaban fuentes oficiales. Finalmente se confirmó que se trataba de la dirección del Banco Nación.

De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la designación de la platense se dio a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien viene ordenando el armado político y administrativo de distintas áreas estatales.

“Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaban los informantes, aunque ya se especulaba con un alto cargo en la entidad bancaria. 

Píparo finalizaba su mandato el 10 de diciembre, pero decidió adelantar su salida para evitar incompatibilidades entre la actividad legislativa y su nueva función dentro del Gobierno. Desde su entorno afirmaban que la renuncia se concretó “en buenos términos”.

La diputada había sido electa en 2021 por La Libertad Avanza y tuvo protagonismo político durante el primer año del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, incluso, había retomado su alineamiento con el oficialismo tras reuniones con Karina Milei.

Con esta designación, Píparo deja el Congreso y se integra formalmente a la estructura de gestión del Gobierno nacional.

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

