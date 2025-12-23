La actividad económica, con una leve caída

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 3,2% en octubre, en comparación con igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto del mes anterior, se registró una disminución de 0,4% en la medición desestacionalizada. De este modo, se observó una desaceleración respecto de septiembre, cuando el estimador registró una suba interanual de 4,8% y mensual de 0,6%.

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca (91,4%) e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La actividad de Intermediación financiera (22,8%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9%); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7%). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y Hoteles y restaurantes (-1,0%) le restan 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

En cuanto a la actividad energética, mostró un leve retroceso en el tercer trimestre (julio-septiembre) del 2025 contra el mismo período del año anterior. Sin embargo, mejoró en el corto plazo: subió en la medición respecto del trimestre anterior.

El índice sintético de energía (ISE) cayó 0,2% y aumentó 1,8% en la variación interanual e intertrimestral, respectivamente.

Los datos del Indec muestran que el petróleo y la autogeneración eléctrica impulsaron la suba de la actividad energética.

En el sector de electricidad, la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional -que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas- mostró en el tercer trimestre de 2025 una baja de 1,6% respecto a igual período del año anterior.

Esto se vio afectado principalmente por una menor generación térmica, según destacó el organismo.