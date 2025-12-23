El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá

La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses.
"La Navidad volvió a llegar, pero esta vez sin arbolito armado, sin risas, sin bolitas ni estrellas desordenadas por manos pequeñas". Marcos Gómez lo escribió con el corazón en la mano y el dolor todavía a flor de piel: es la primera Navidad sin Kim, su hija de 7 años, la nena que murió en La Plata durante un robo y cuyo caso conmovió a todo el país.
En una publicación profundamente emotiva en Instagram, el papá de Kim recordó los pequeños gestos que marcaron su paternidad: los chocolates sorpresa, los peluches, las caminatas por el supermercado donde ella elegía con ilusión ese juguete que muchas veces no podía llevarse. “Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, escribió, en una reflexión cargada de amor, culpa y aprendizaje.
Esta Navidad, la más difícil de todas, Marcos necesitaba encontrar una forma de hacerle llegar un regalo. Y lo hizo. No debajo de un arbolito, sino hacia el cielo. El regalo es un capibara gigante, el animal que Kim tanto quería, que está siendo elaborado entre las obras que realiza el Grupo Drako para la tradicional quema de muñecos de Fin de Año en La Plata.
“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere va a estar ahí”, escribió Marcos, agradeciendo especialmente a los integrantes del grupo por escuchar su pedido y, como él mismo definió, “darle un abrazo a su alma”.
En medio del duelo, Marcos contó que hizo una pausa en su vida para juntar fuerzas. Se vienen días difíciles, proyectos con clubes, con la fundación, y también una fecha que pesa: la del juicio. “Quiero estar en condiciones para pelearla”, afirmó.
El mensaje cerró con una frase que resume todo: el amor que no se rompe, que no se apaga, que no muere.
“Te amo para siempre hija. Papá lo sigue intentando”.
Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
Este Fin de Año, cuando el fuego ilumine el cielo platense y el capibara gigante arda entre aplausos y lágrimas, no será solo una tradición. Será un símbolo. Un regalo de amor eterno. Un abrazo colectivo para Kim.
