¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
El periodista deportivo Guillermo Salatino, quien acompañó la carrera de Gabriela Sabatini durante décadas, se pronunció sobre el conflicto que mantiene la extenista con su hermano Osvaldo "Ova" Sabatini y su cuñada Catherine Fulop.
Así, Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Gabriela Sabatini. Por otra parte, se conoció el documento revelador de la interna de los hermanos Sabatini y aseguran que "no es un problema económico".
El periodista de 80 años, quien acompañó a la tenista desde sus inicios y forjó un vínculo casi paternal con ella, se sinceró sobre el presente de la "ídola popular". También reveló los motivos por los cuales hoy no tiene comunicación con Gaby y cómo una carta por la boda de su sobrina pudo haber sido el detonante del silencio.
En este sentido, Salatino describió un vínculo que trascendía lo profesional: acompañó a Sabatini y a Mercedes Paz en sus primeros viajes por el mundo cuando eran adolescentes, actuando en ocasiones como un "padre putativo".
"Mis hijas hasta tuvieron celos por la relación que yo tenía paternal con Gaby", confesó, rememorando jugosas anécdotas. Sin embargo, esa cercanía parece haberse desvanecido. El periodista confirmó que no tiene contacto con la tenista desde hace casi dos años.
Allí, dicho distanciamiento se habría originado cuando Salatino le envió una carta sugiriéndole que debía asistir a la boda de su sobrina Oriana Sabatini. Según su testimonio, Gabriela pudo haber interpretado mal el mensaje o se vio afectada por cómo los medios replicaron sus palabras en aquel entonces.
"No hablo con ella hace casi dos años. Justamente cuando se casó su sobrina es que yo le escribí una carta diciéndole que me parecía que tenía que venir, n tengo vínculo porque no se da, porque ella tiene sus amigos y yo tengo los míos", definió sobre los motivos del distanciamiento actual.
En su relato Salatino señaló: "Es normal que Gaby no hable porque ella toda la vida fue así, una mujer muy reservada", explicó, aclarando que no hay un conflicto de intereses ni peleas económicas, sino simplemente una distancia propia de los caminos que cada uno tomó en la vida.
Por último y en defensa de Gabriela, Salatino, afirmó conocerla profundamente. Sostuvo que, a pesar de los rumores sobre disputas por una propiedad heredada tras la muerte de su madre Beatriz, el núcleo del problema no es económico.
Vale recordar que, recientemente se filtraron documentos que muestran cómo los hermanos dividieron la herencia materna, lo que Salatino utilizó para reforzar que el conflicto es de índole personal y no financiero.
