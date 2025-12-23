Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Espectáculos

¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 

¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
23 de Diciembre de 2025 | 07:57

Escuchar esta nota

¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 

El periodista deportivo Guillermo Salatino, quien acompañó la carrera de Gabriela Sabatini durante décadas, se pronunció sobre el conflicto que mantiene la extenista con su hermano Osvaldo "Ova" Sabatini y su cuñada Catherine Fulop.

Así, Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Gabriela Sabatini. Por otra parte, se conoció el documento revelador de la interna de los hermanos Sabatini y aseguran que "no es un problema económico".

El periodista de 80 años, quien acompañó a la tenista desde sus inicios y forjó un vínculo casi paternal con ella, se sinceró sobre el presente de la "ídola popular". También reveló los motivos por los cuales hoy no tiene comunicación con Gaby y cómo una carta por la boda de su sobrina pudo haber sido el detonante del silencio. 

En este sentido, Salatino describió un vínculo que trascendía lo profesional: acompañó a Sabatini y a Mercedes Paz en sus primeros viajes por el mundo cuando eran adolescentes, actuando en ocasiones como un "padre putativo".

"Mis hijas hasta tuvieron celos por la relación que yo tenía paternal con Gaby", confesó, rememorando jugosas anécdotas. Sin embargo, esa cercanía parece haberse desvanecido. El periodista confirmó que no tiene contacto con la tenista desde hace casi dos años.

LE PUEDE INTERESAR

Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 

LE PUEDE INTERESAR

Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar

Allí, dicho distanciamiento se habría originado cuando Salatino le envió una carta sugiriéndole que debía asistir a la boda de su sobrina Oriana Sabatini. Según su testimonio, Gabriela pudo haber interpretado mal el mensaje o se vio afectada por cómo los medios replicaron sus palabras en aquel entonces.

"No hablo con ella hace casi dos años. Justamente cuando se casó su sobrina es que yo le escribí una carta diciéndole que me parecía que tenía que venir, n tengo vínculo porque no se da, porque ella tiene sus amigos y yo tengo los míos", definió sobre los motivos del distanciamiento actual.

En su relato Salatino señaló: "Es normal que Gaby no hable porque ella toda la vida fue así, una mujer muy reservada", explicó, aclarando que no hay un conflicto de intereses ni peleas económicas, sino simplemente una distancia propia de los caminos que cada uno tomó en la vida.

Por último y en defensa de Gabriela, Salatino, afirmó conocerla profundamente. Sostuvo que, a pesar de los rumores sobre disputas por una propiedad heredada tras la muerte de su madre Beatriz, el núcleo del problema no es económico.

Vale recordar que, recientemente se filtraron documentos que muestran cómo los hermanos dividieron la herencia materna, lo que Salatino utilizó para reforzar que el conflicto es de índole personal y no financiero. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón
Últimas noticias de Espectáculos

¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti

Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes

Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo

Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 
Información General
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
La Ciudad
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea
Cuenta DNI activó hoy el descuento en dos hipermercados de La Plata: tope y reintegro
Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata
Policiales
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y dos custodios de la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Deportes
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla