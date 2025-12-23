Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes

23 de Diciembre de 2025 | 16:28

La Policía bonaerense desmanteló en las últimas horas un desarmadero clandestino de motos en el barrio de Los Hornos, en un procedimiento que forma parte de los controles y operativos contra el robo y la comercialización de autopartes de vehículos. En el marco del operativo fue detenido un hombre apodado “El Diente”, acusado de estar vinculado a la actividad ilegal.

El allanamiento se llevó a cabo en un predio conocido como “La Megatoma” de Los Hornos, en la zona de calle 143 bis entre 77 y 78, donde se estableció que funcionaba un lote utilizado como taller no habilitado y centro de acopio de autopartes de motos de dudosa procedencia. 

Durante la inspección, los agentes secuestraron numerosas piezas y partes de vehículos, entre las cuales se encontraban autopartes que, según las fuentes consultadas, podrían corresponder a motocicletas robadas o denunciadas como sustraídas. La investigación que dio pie al procedimiento tenía como objetivo interrumpir la cadena de comercialización de autopartes robadas que operaban en ese predio sin ningún tipo de control legal. 

En la causa, por la cual interviene la Fiscalía correspondiente de La Plata, una persona fue detenida en el lugar por su presunta vinculación con la actividad del desarmadero. Fuentes policiales identificaron al detenido con el alias de “El Diente”

El predio quedó bajo custodia y se secuestraron las piezas halladas para ser analizadas y cotejadas con posibles denuncias de robo o hurto de motocicletas radicadas en distintas comisarías de La Plata y alrededores. El operativo forma parte de una serie de procedimientos que las fuerzas de seguridad vienen realizando para combatir la venta ilegal de autopartes y desarmaderos no habilitados, según indicaron las fuentes consultadas. 

