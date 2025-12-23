La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Noches Capitales: el ciclo que cambió para siempre el suelo platense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Policía bonaerense desmanteló en las últimas horas un desarmadero clandestino de motos en el barrio de Los Hornos, en un procedimiento que forma parte de los controles y operativos contra el robo y la comercialización de autopartes de vehículos. En el marco del operativo fue detenido un hombre apodado “El Diente”, acusado de estar vinculado a la actividad ilegal.
El allanamiento se llevó a cabo en un predio conocido como “La Megatoma” de Los Hornos, en la zona de calle 143 bis entre 77 y 78, donde se estableció que funcionaba un lote utilizado como taller no habilitado y centro de acopio de autopartes de motos de dudosa procedencia.
Durante la inspección, los agentes secuestraron numerosas piezas y partes de vehículos, entre las cuales se encontraban autopartes que, según las fuentes consultadas, podrían corresponder a motocicletas robadas o denunciadas como sustraídas. La investigación que dio pie al procedimiento tenía como objetivo interrumpir la cadena de comercialización de autopartes robadas que operaban en ese predio sin ningún tipo de control legal.
En la causa, por la cual interviene la Fiscalía correspondiente de La Plata, una persona fue detenida en el lugar por su presunta vinculación con la actividad del desarmadero. Fuentes policiales identificaron al detenido con el alias de “El Diente”.
El predio quedó bajo custodia y se secuestraron las piezas halladas para ser analizadas y cotejadas con posibles denuncias de robo o hurto de motocicletas radicadas en distintas comisarías de La Plata y alrededores. El operativo forma parte de una serie de procedimientos que las fuerzas de seguridad vienen realizando para combatir la venta ilegal de autopartes y desarmaderos no habilitados, según indicaron las fuentes consultadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí