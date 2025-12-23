Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Noches Capitales: el ciclo que cambió para siempre el suelo platense
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una innovación médica nacida en La Plata está abriendo una puerta inesperada para personas que habían perdido la visión y no tenían tratamientos efectivos disponibles. Se trata de una microcirugía mínimamente invasiva diseñada por el cirujano oftalmológico platense Dr. Andrés Germán Alza, capaz de restaurar la visión útil en pacientes afectados por golpes o por malformaciones congénitas que dañan la pupila.
La técnica —ya aplicada con éxito en varios casos— incluso permitió que un paciente volviera a ver después de 58 años de ceguera en un ojo. Un avance que ubica a la ciencia argentina en un lugar de vanguardia dentro de la oftalmología mundial.
Un problema que condena a la oscuridad
La lesión que el Dr. Alza se propuso resolver se conoce como “pupila oculta”, una condición que aparece cuando la apertura natural del ojo —la pupila— queda bloqueada por un traumatismo severo o por una alteración genética.
Sin ese “diafragma” por donde ingresa la luz, los pacientes viven en penumbra o directamente quedan ciegos. Hasta ahora, los procedimientos disponibles eran complejos, con resultados limitados y un alto riesgo de dañar el cristalino, la lente natural del ojo.
La técnica
LE PUEDE INTERESAR
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
Para enfrentar ese desafío, el Dr. Alza desarrolló y estandarizó la Pupiloplastia Retroiridiana Fáquica, una microcirugía que trabaja por detrás del iris para reconstruir una nueva pupila funcional.
El procedimiento se distingue por varios puntos clave:
Es mínimamente invasivo y no requiere suturas.
Preserva la lente natural del ojo, algo que no lograban las técnicas tradicionales.
Reduce notablemente el riesgo de cataratas u otras complicaciones.
Permite recuperar no solo la visión, sino también la estética natural del ojo.
Gracias a estos beneficios, la técnica se transformó en una opción concreta para personas que habían perdido las esperanzas de volver a ver.
Volver a ver después de 58 años
El avance ganó reconocimiento con un caso que sorprendió incluso al propio equipo médico. Un paciente de 62 años, que había sufrido un golpe en la infancia y llevaba 58 años sin visión en un ojo, recuperó la capacidad de ver tras someterse a la intervención.
“El paciente pasó de la penumbra absoluta a recuperar visión útil y un resultado estético óptimo”, confirmaron desde el equipo. Un verdadero renacer visual después de más de medio siglo.
Trayectoria
El desarrollo de esta técnica es fruto de una sólida formación académica y de la búsqueda constante de nuevas soluciones en el ámbito de la oftalmología.
El Dr. Andrés Germán Alza es Médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y Especialista en Oftalmología con aval de la UNLP y el Colegio de Médicos bonaerense.
Completó un Máster en Oftalmología en la Universidad Católica de Salta y realizó su residencia en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Su capacitación internacional incluye rotaciones en centros de referencia mundial como el Institut Barraquer en España y el Bascom Palmer Eye Institute en Estados Unidos.
En Argentina, sumó experiencia en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y en la Fundación Zambrano. También es autor de varios artículos científicos publicados en revistas especializadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí