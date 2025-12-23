Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad

Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora

Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
23 de Diciembre de 2025 | 18:38

Escuchar esta nota

Una innovación médica nacida en La Plata está abriendo una puerta inesperada para personas que habían perdido la visión y no tenían tratamientos efectivos disponibles. Se trata de una microcirugía mínimamente invasiva diseñada por el cirujano oftalmológico platense Dr. Andrés Germán Alza, capaz de restaurar la visión útil en pacientes afectados por golpes o por malformaciones congénitas que dañan la pupila.

La técnica —ya aplicada con éxito en varios casos— incluso permitió que un paciente volviera a ver después de 58 años de ceguera en un ojo. Un avance que ubica a la ciencia argentina en un lugar de vanguardia dentro de la oftalmología mundial.

Un problema que condena a la oscuridad

La lesión que el Dr. Alza se propuso resolver se conoce como “pupila oculta”, una condición que aparece cuando la apertura natural del ojo —la pupila— queda bloqueada por un traumatismo severo o por una alteración genética.

Sin ese “diafragma” por donde ingresa la luz, los pacientes viven en penumbra o directamente quedan ciegos. Hasta ahora, los procedimientos disponibles eran complejos, con resultados limitados y un alto riesgo de dañar el cristalino, la lente natural del ojo.

La técnica

LE PUEDE INTERESAR

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

LE PUEDE INTERESAR

La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso

Para enfrentar ese desafío, el Dr. Alza desarrolló y estandarizó la Pupiloplastia Retroiridiana Fáquica, una microcirugía que trabaja por detrás del iris para reconstruir una nueva pupila funcional.

El procedimiento se distingue por varios puntos clave:

Es mínimamente invasivo y no requiere suturas.

Preserva la lente natural del ojo, algo que no lograban las técnicas tradicionales.

Reduce notablemente el riesgo de cataratas u otras complicaciones.

Permite recuperar no solo la visión, sino también la estética natural del ojo.

Gracias a estos beneficios, la técnica se transformó en una opción concreta para personas que habían perdido las esperanzas de volver a ver.

Volver a ver después de 58 años

El avance ganó reconocimiento con un caso que sorprendió incluso al propio equipo médico. Un paciente de 62 años, que había sufrido un golpe en la infancia y llevaba 58 años sin visión en un ojo, recuperó la capacidad de ver tras someterse a la intervención.

“El paciente pasó de la penumbra absoluta a recuperar visión útil y un resultado estético óptimo”, confirmaron desde el equipo. Un verdadero renacer visual después de más de medio siglo.

Trayectoria

El desarrollo de esta técnica es fruto de una sólida formación académica y de la búsqueda constante de nuevas soluciones en el ámbito de la oftalmología.

El Dr. Andrés Germán Alza es Médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y Especialista en Oftalmología con aval de la UNLP y el Colegio de Médicos bonaerense.

Completó un Máster en Oftalmología en la Universidad Católica de Salta y realizó su residencia en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Su capacitación internacional incluye rotaciones en centros de referencia mundial como el Institut Barraquer en España y el Bascom Palmer Eye Institute en Estados Unidos.

En Argentina, sumó experiencia en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y en la Fundación Zambrano. También es autor de varios artículos científicos publicados en revistas especializadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de La Ciudad

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso

Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Deportes
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
Policiales
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Espectáculos
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Información General
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla