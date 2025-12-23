Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari

Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
23 de Diciembre de 2025 | 17:00

Escuchar esta nota

Vince Zampella, uno de los cerebros detrás del archiconocido videojuego "Call of Duty", falleció en un accidente de tránsito a los 55 años, informó el lunes el gigante del sector Electronic Arts.

El desarrollador y ejecutivo falleció el domingo mientras conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles, según la cadena local NBC4.

"Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas", reportó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado, sin identificar a las dos víctimas del accidente.

La dependencia añadió que tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo, fallecieron a causa de sus lesiones. Testigos publicaron un video del Ferrari rojo carmesí destrozado y cubierto de fuego en la carretera de montaña. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Los estudios de Zampella crearon algunos de los videojuegos más vendidos del mundo y era considerado un pionero en aquellos dedicados a los disparos en primera persona.

Este año, cuando su videojuego "Battlefield 6" estableció un nuevo récord de ventas para la franquicia, el productor expresó su gratitud diciendo que "nunca" daba "por sentados momentos como este", a pesar de su larga y exitosa carrera en la industria.

Ese juego de combate masivo ha conquistado a más de 100 millones de usuarios en las últimas dos décadas, en sus diversas versiones.

Sin embargo, esa cifra no es la primera. A día de hoy, su otra joya, "Call of Duty", cuenta con más de 100 millones de jugadores activos al mes.

"Uno tiene el sueño de que el juego sea popular, pero no creo que nunca esté preparado para ese nivel de éxito", reconoció Zampella al sitio web de especializado IGN en una entrevista en 2016.

Profundo y trascendental

Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia "Call of Duty" y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de "Titanfall", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi".

Tras comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar "Call of Duty" en 2003. Más tarde, Activision adquirió su estudio.

Dejó esa última empresa en circunstancias polémicas y fundó Respawn en 2010, que Electronic Arts compró en 2017.

En EA, acabó encargándose de revitalizar la franquicia "Battlefield", consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes de los videojuegos de disparos en primera persona modernos.

"Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo", aseguró Electronic Arts en un comunicado.

"La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance", destacó la compañía, al añadir que "su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno".

Un comunicado de Respawn, publicado en la cuenta de "Battlefield" en la red social X, elogió a Zampella "por cómo se presentaba cada día, confiando en sus equipos, fomentando ideas audaces y creyendo en 'Battlefield' y en las personas que lo construían".

