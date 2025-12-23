Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad

La Plata: municipales tendrán asueto el viernes 26 de diciembre

La Plata: municipales tendrán asueto el viernes 26 de diciembre
23 de Diciembre de 2025 | 15:46

Escuchar esta nota

La medida fue adoptada en adhesión al asueto dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La Municipalidad de La Plata otorgará asueto a los trabajadores municipales este viernes 26 de diciembre, en el marco de las celebraciones de fin de año. 

De esta manera, la medida se suma al feriado nacional del 25 de diciembre por Navidad y al asueto dispuesto para el miércoles 24.

La disposición tiene lugar en adhesión al Decreto N° 3063/2025 de la administración del gobernador Axel Kicillof, que fue publicado este martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial.

Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

