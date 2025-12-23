La Plata: municipales tendrán asueto el viernes 26 de diciembre

La medida fue adoptada en adhesión al asueto dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La Municipalidad de La Plata otorgará asueto a los trabajadores municipales este viernes 26 de diciembre, en el marco de las celebraciones de fin de año.

De esta manera, la medida se suma al feriado nacional del 25 de diciembre por Navidad y al asueto dispuesto para el miércoles 24.

La disposición tiene lugar en adhesión al Decreto N° 3063/2025 de la administración del gobernador Axel Kicillof, que fue publicado este martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial.