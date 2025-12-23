La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Noches Capitales: el ciclo que cambió para siempre el suelo platense
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el Calendario Escolar 2026, que organiza el ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y garantiza un total de 190 días de clases, reafirmando el derecho a la educación y la previsibilidad para las comunidades educativas.
El calendario, aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, establece el inicio de clases el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre, asegurando continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial.
En el caso de la Educación Primaria, el calendario contempla el desarrollo de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), con las mismas fechas de inicio, receso y finalización.
La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización.
La Educación Artística (Escuelas de Artística) y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
Para la Educación de Formación Profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo, con receso del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre.
LE PUEDE INTERESAR
Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
En tanto, la Educación Superior —tanto la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica como la Formación Artística— comenzará el 16 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre de 2026.
Además, el Calendario Escolar 2026 prevé la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales, fortaleciendo los espacios de trabajo colectivo y formación situada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí