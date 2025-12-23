Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

Una pareja de jubilados dio a conocer este martes la odisea que vienen padeciendo desde hace algunas semanas por el faltante de recetas médicas de la obra social PAMI.

La denuncia fue formulada por una mujer y su pareja, ambos de avanzada edad y usuarios de ese servicio de atención nacional, quienes habitualmente se atienden en un consultorio de la zona de Plaza España. Allí concurren siempre a su médico clínico de cabecera, pero en ocasiones también las consultas son más específicas con dermatólogos, endocrinólogos y ginecólogos en el caso de la beneficiaria.

El problema radica en que el consultorio no cuenta con las recetas suficientes para que los beneficiario accedan a los medicamentos. La mujer sostuvo que "PAMI sólo le otorga a ese centro médico unas mil recetas por mes, lo cual es insuficiente para satisfacer la enorme masa de pacientes".

Según la mujer, se calculan unas 10 recetas mensuales por paciente, con lo cual PAMI debería entregar alrededor de 6 mil. "El problema es que no dan las recetas y no podemos pagar los medicamentos porque somos jubilados", afirmó la vecina.

Encima nos sacaron coberturas. Me estoy gastando alrededor de 80 mil pesos mensuales en medicamentos. Necesitamos las recetas. Es nuestro derecho como jubilados, como afiliados", enfatizó la usuaria.

"La semana pasada generamos un reclamo (15056814) y ahora volvimos a tramitar otro (15076430) porque así no podemos seguir. PAMI está al tanto de esta situación porque inspeccionó el lugar hacer poco. Sin embargo, las semanas pasan y nadie nos escucha. Así después se naturalizan estas cosas nefastas y baja la calidad", remarcaron.