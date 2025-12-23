Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil

Una secuencia tétrica le tocó vivir a una familia de bulevar 84 y 67, en La Plata cuando en plena madrugada dos ladrones armados irrumpieron en su hogar, los ataron a la cama y, tomando el control de la situación, les robaron una suma cercana a 300 mil pesos, informaron fuentes calificadas.

El golpe delictivo fue perpetrado con el reloj aproximándose a las 2 de la madrugada. Las víctimas, un hombre de 61 años y su sobrino, dormían en sus respectivas habitaciones. Con sigilo, los delincuentes se adentraron en la finca y fueron directamente a los cuartos para reducir a los vecinos.

De acuerdo con los pesquisas, se trató de una maniobra "pensada". Los maleantes actuaron en silencio y una vez al lado de la cama de sus presas les hablaron al oído para despertarlos con la desagradable noticia de que estaban bajo una situación de robo.

Siguiendo con el plan delictivo, les taparon el rostro y los ataron de manos con cintas de embalar, para luego reclamarles dinero. La maniobra concluyó con el robo de 300 mil pesos, documentación personal y la sustracción de una moto con la que se dieron a la fuga.

No pudieron con las cámaras

Los delincuentes no se salieron con la suya. Si bien concretaron el ilícito tal como lo planearon, a partir de los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas los investigadores no sólo identificaron a los sujetos sino que además lograron dar con sus domicilios en el Barrio Malvinas de la localidad de San Carlos.

En el primero de los objetivos, una vivienda vinculada al presunto cómplice, apodado “El Negro”, se secuestraron dos armas de fuego -un pistolón y un revólver calibre 38 con numeración suprimida-, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres y cargadores.

En el segundo allanamiento, los efectivos irrumpieron en el domicilio donde se encontraba "El Santy", a quien se le incautó una pistola 9 milímetros con numeración suprimida, cargador y 17 cartuchos intactos, además de dos teléfonos celulares. El joven fue aprehendido en el lugar, acusado de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

El tercer procedimiento se realizó en otra vivienda del mismo barrio, donde se identificó a un familiar del detenido y se secuestraron cuadros y motores de motocicletas con pedido de secuestro activo por causas de hurto. Por este hecho, se iniciaron actuaciones separadas por el delito de encubrimiento.

La causa es instruida por la UFI y Juzgado N°15, a cargo de la fiscal C. Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, conducido por el juez G. Atencio. Desde el Ministerio Público Fiscal avalaron lo actuado y dispusieron que el aprehendido sea trasladado a primera hora judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.