Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Estatales: qué dice el decreto por el que habrá 5 días de descanso en la Provincia para los empleados públicos
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Noches Capitales: el ciclo que cambió para siempre el suelo platense
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Finalmente, la Provincia de Buenos Aires tomará deuda por hasta 3.600 millones de dólares: cómo y para qué
Caputo dijo que prefiere no emitir deuda con legislación extranjera
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
Quién era el hombre que murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una secuencia tétrica le tocó vivir a una familia de bulevar 84 y 67, en La Plata cuando en plena madrugada dos ladrones armados irrumpieron en su hogar, los ataron a la cama y, tomando el control de la situación, les robaron una suma cercana a 300 mil pesos, informaron fuentes calificadas.
El golpe delictivo fue perpetrado con el reloj aproximándose a las 2 de la madrugada. Las víctimas, un hombre de 61 años y su sobrino, dormían en sus respectivas habitaciones. Con sigilo, los delincuentes se adentraron en la finca y fueron directamente a los cuartos para reducir a los vecinos.
De acuerdo con los pesquisas, se trató de una maniobra "pensada". Los maleantes actuaron en silencio y una vez al lado de la cama de sus presas les hablaron al oído para despertarlos con la desagradable noticia de que estaban bajo una situación de robo.
Siguiendo con el plan delictivo, les taparon el rostro y los ataron de manos con cintas de embalar, para luego reclamarles dinero. La maniobra concluyó con el robo de 300 mil pesos, documentación personal y la sustracción de una moto con la que se dieron a la fuga.
Los delincuentes no se salieron con la suya. Si bien concretaron el ilícito tal como lo planearon, a partir de los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas los investigadores no sólo identificaron a los sujetos sino que además lograron dar con sus domicilios en el Barrio Malvinas de la localidad de San Carlos.
En el primero de los objetivos, una vivienda vinculada al presunto cómplice, apodado “El Negro”, se secuestraron dos armas de fuego -un pistolón y un revólver calibre 38 con numeración suprimida-, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres y cargadores.
En el segundo allanamiento, los efectivos irrumpieron en el domicilio donde se encontraba "El Santy", a quien se le incautó una pistola 9 milímetros con numeración suprimida, cargador y 17 cartuchos intactos, además de dos teléfonos celulares. El joven fue aprehendido en el lugar, acusado de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.
El tercer procedimiento se realizó en otra vivienda del mismo barrio, donde se identificó a un familiar del detenido y se secuestraron cuadros y motores de motocicletas con pedido de secuestro activo por causas de hurto. Por este hecho, se iniciaron actuaciones separadas por el delito de encubrimiento.
La causa es instruida por la UFI y Juzgado N°15, a cargo de la fiscal C. Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, conducido por el juez G. Atencio. Desde el Ministerio Público Fiscal avalaron lo actuado y dispusieron que el aprehendido sea trasladado a primera hora judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí