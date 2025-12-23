¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti

Recordemos que, recientemente tuvo lugar una nueva audiencia entre Martín Redrado y Luciana Salazar por los alimentos de Matilda.

Allí, el encuentro no llegó a buen puerto y la modelo se retiró furiosa de Tribunales. Por su parte, el economista hizo declaraciones durísimas que no hicieron más que indignar a su ex.

Redrado sostuvo que "se ha hablado mucho del tema y se han dicho muchas mentiras”, negó ser deudor alimentario y agregó: "Se sugirió que estoy o estaba embargado, pago todas mis cuentas, con lo cual no puedo estar respondiendo todo”.

Entonces, Luciana explotó y en sus redes, no sólo hizo varias publicaciones para responderle sino que además, insistió en que Redrado no supera su separación. "Hoy tenía la posibilidad de terminar para siempre el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre. No lo hizo. Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado".

"Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Triste que no pueda manejar su inteligencia emocional".

Para demostrar que Redrado tiene 'algo no resuelto' con ella desde el punto de vista romántico, subió a sus redes las capturas de los mails que le mandaba cuando estaban separados y él ya había iniciado su relación con Lulú Sanguinetti, su actual esposa.

Así, se puede leer que él le proponía reunirse en un hotel de los Estados Unidos para compartir una cena romántica. También hacía invitaciones para compartir momentos que, al parecer, tenían fines románticos.

"Más pruebas presentadas: cuando estando en pareja y me estaba iniciando una ‘falsa denuncia por hostigamiento’, me mandaba mails de islas para irnos juntos. ¡Todo una locura! Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona", finalizó Salazar y dejó abierto otro conflicto que tendrá que resolver la justicia.