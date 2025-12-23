Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

_tituloFoto
La Ciudad

Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata

Son los que se anotaron y cumplieron con los requisitos. Podría ampliarse la lista

Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
23 de Diciembre de 2025 | 14:35

Escuchar esta nota

La edición de este año contará con una amplia variedad de propuestas creativas, con muñecos inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas.

A continuación, se detalla el listado de los 22 muñecos autorizados a emplazarse hasta el momento, cuyos responsables realizaron la inscripción y capacitación correspondiente en el Municipio:

1. 72 y 152 – Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8

2. 72 y 13 | El Mundo de Mario Bros

3. 31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora

4. 31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora

LE PUEDE INTERESAR

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre

LE PUEDE INTERESAR

Avenida a oscuras por destrozo del alumbrado público en barrio platense

5. 50 y 16 – Villa Elisa | Wall-E

6. 19 y 527 | Brainrot

7. 485 y 134 | Tom y Jerry

8. 132 y 45 | Raromagedon

9. 485 y 19 – Gonnet | Los Mezclas / Pikachu

10. 11 y 32 | Los Brainrots Italianos

11. 121 y 36 | Freddy vs Jason

12. 142 y 67 | Rick de Rick y Morty

13. 139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

14. 72 entre 16 y 17 | Drako

15. 502 y 13 | Gracias Rosa

16. 137 y 52 | El mejor Stitch

17. 139 y 492 | Escandalosos

18. 14 entre 467 y 466 | Cruelandia

19. 13 y 522 | Muñeco Rock

20. 10 y 71 | Alberto Bassi Love

21. 44 y 140 | La Abeja

22. 526 y 17 | La Bubu Momo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre

Avenida a oscuras por destrozo del alumbrado público en barrio platense

Estatales: qué dice el decreto por el que habrá 5 días de descanso en la Provincia para los empleados públicos
Información General
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Policiales
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Espectáculos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 
Deportes
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla