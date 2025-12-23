Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata

La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
Son los que se anotaron y cumplieron con los requisitos. Podría ampliarse la lista
Escuchar esta nota
La edición de este año contará con una amplia variedad de propuestas creativas, con muñecos inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas.
A continuación, se detalla el listado de los 22 muñecos autorizados a emplazarse hasta el momento, cuyos responsables realizaron la inscripción y capacitación correspondiente en el Municipio:
1. 72 y 152 – Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8
2. 72 y 13 | El Mundo de Mario Bros
3. 31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora
4. 31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora
5. 50 y 16 – Villa Elisa | Wall-E
6. 19 y 527 | Brainrot
7. 485 y 134 | Tom y Jerry
8. 132 y 45 | Raromagedon
9. 485 y 19 – Gonnet | Los Mezclas / Pikachu
10. 11 y 32 | Los Brainrots Italianos
11. 121 y 36 | Freddy vs Jason
12. 142 y 67 | Rick de Rick y Morty
13. 139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)
14. 72 entre 16 y 17 | Drako
15. 502 y 13 | Gracias Rosa
16. 137 y 52 | El mejor Stitch
17. 139 y 492 | Escandalosos
18. 14 entre 467 y 466 | Cruelandia
19. 13 y 522 | Muñeco Rock
20. 10 y 71 | Alberto Bassi Love
21. 44 y 140 | La Abeja
22. 526 y 17 | La Bubu Momo
