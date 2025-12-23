Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata

23 de Diciembre de 2025 | 14:35

La edición de este año contará con una amplia variedad de propuestas creativas, con muñecos inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas.

A continuación, se detalla el listado de los 22 muñecos autorizados a emplazarse hasta el momento, cuyos responsables realizaron la inscripción y capacitación correspondiente en el Municipio:

1. 72 y 152 – Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8

2. 72 y 13 | El Mundo de Mario Bros

3. 31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora

4. 31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora

5. 50 y 16 – Villa Elisa | Wall-E

6. 19 y 527 | Brainrot

7. 485 y 134 | Tom y Jerry

8. 132 y 45 | Raromagedon

9. 485 y 19 – Gonnet | Los Mezclas / Pikachu

10. 11 y 32 | Los Brainrots Italianos

11. 121 y 36 | Freddy vs Jason

12. 142 y 67 | Rick de Rick y Morty

13. 139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

14. 72 entre 16 y 17 | Drako

15. 502 y 13 | Gracias Rosa

16. 137 y 52 | El mejor Stitch

17. 139 y 492 | Escandalosos

18. 14 entre 467 y 466 | Cruelandia

19. 13 y 522 | Muñeco Rock

20. 10 y 71 | Alberto Bassi Love

21. 44 y 140 | La Abeja

22. 526 y 17 | La Bubu Momo