Gimnasia se mueve en el mercado de pases y Santiago Dalmasso, juvenil campeón con Boca, asoma como alternativa

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto
El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá
Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Gimnasia se mueve en el mercado de pases y un juvenil campeón con Boca asoma como alternativa
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini
Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia y Esgrima La Plata sigue activo en el mercado de pases de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que apareció en el radar del club es el de Santiago Dalmasso, un mediocampista joven formado en Boca Juniors que podría arribar a La Plata en condición de préstamo para sumar minutos en Primera División.
El volante de 21 años, con un contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2028, se ganó la consideración dentro del mundo futbolístico luego de su destacado rendimiento en la Reserva xeneize, donde fue pieza clave y figura en el título del Torneo Clausura ante Gimnasia.
Si bien su participación en el primer equipo de Boca fue mínima, donde sumó apenas unos pocos minutos, esa falta de continuidad alimenta la idea de que el futbolista pueda salir a préstamo para consolidarse en un plantel donde pueda tener más protagonismo.
En esa línea, se conoció que hubo contactos por el nombre de Dalmasso, aunque por ahora se lo considera más una apuesta de proyección que una incorporación prioritaria. En Gimnasia continúan priorizando otros refuerzos con mayor experiencia y jerarquía, como parte de la estrategia deportiva para fortalecer el equipo de cara al 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí