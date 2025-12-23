Gimnasia se mueve en el mercado de pases y Santiago Dalmasso, juvenil campeón con Boca, asoma como alternativa

Gimnasia y Esgrima La Plata sigue activo en el mercado de pases de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que apareció en el radar del club es el de Santiago Dalmasso, un mediocampista joven formado en Boca Juniors que podría arribar a La Plata en condición de préstamo para sumar minutos en Primera División.

El volante de 21 años, con un contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2028, se ganó la consideración dentro del mundo futbolístico luego de su destacado rendimiento en la Reserva xeneize, donde fue pieza clave y figura en el título del Torneo Clausura ante Gimnasia.

Si bien su participación en el primer equipo de Boca fue mínima, donde sumó apenas unos pocos minutos, esa falta de continuidad alimenta la idea de que el futbolista pueda salir a préstamo para consolidarse en un plantel donde pueda tener más protagonismo.

En esa línea, se conoció que hubo contactos por el nombre de Dalmasso, aunque por ahora se lo considera más una apuesta de proyección que una incorporación prioritaria. En Gimnasia continúan priorizando otros refuerzos con mayor experiencia y jerarquía, como parte de la estrategia deportiva para fortalecer el equipo de cara al 2026.