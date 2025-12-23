Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes

Gimnasia se mueve en el mercado de pases y Santiago Dalmasso, juvenil campeón con Boca, asoma como alternativa

Gimnasia se mueve en el mercado de pases y Santiago Dalmasso, juvenil campeón con Boca, asoma como alternativa
23 de Diciembre de 2025 | 19:01

Escuchar esta nota

Gimnasia y Esgrima La Plata sigue activo en el mercado de pases de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que apareció en el radar del club es el de Santiago Dalmasso, un mediocampista joven formado en Boca Juniors que podría arribar a La Plata en condición de préstamo para sumar minutos en Primera División. 

El volante de 21 años, con un contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2028, se ganó la consideración dentro del mundo futbolístico luego de su destacado rendimiento en la Reserva xeneize, donde fue pieza clave y figura en el título del Torneo Clausura ante Gimnasia. 

Si bien su participación en el primer equipo de Boca fue mínima, donde sumó apenas unos pocos minutos, esa falta de continuidad alimenta la idea de que el futbolista pueda salir a préstamo para consolidarse en un plantel donde pueda tener más protagonismo. 

En esa línea, se conoció que hubo contactos por el nombre de Dalmasso, aunque por ahora se lo considera más una apuesta de proyección que una incorporación prioritaria. En Gimnasia continúan priorizando otros refuerzos con mayor experiencia y jerarquía, como parte de la estrategia deportiva para fortalecer el equipo de cara al 2026. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de Deportes

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
Espectáculos
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
¡Bombazo! Luciana Salazar reveló los picantes mails que Martín Redrado le enviaba mientras estaba en pareja con Lulú Sanguinetti
Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes
Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo
El periodista Guillermo Salatino en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 
Política y Economía
El kirchnerismo apunta a Magario y reclama que se reúna el Senado
Reforma laboral: advierten que el proyecto oficial podría afectar la seguridad social
El Concejo Deliberante aprobó la licencia de Alak
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
Policiales
Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá
El frondoso prontuario de la banda y el arsenal de guerra secuestrado tras los allanamientos en La Plata
En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
La Ciudad
Reclama por una colectora cloacal tapada que genera desbordes en 5, 59 y 60
El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá
La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
Oftalmólogo platense desarrolló una microcirugía innovadora
"Tormentas aisladas, pero fuertes": cambió el pronóstico y la lluvia llega antes de lo previsto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla