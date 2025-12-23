Tercer parte médico de Cristina Kirchner: seguirá internada

23 de Diciembre de 2025 | 15:13

La ex presidenta Cristina Kirchner seguirá internada, según el tercer parte médico que difundió hoy el Sanatorio Otamendi sobre su estado de salud.

El informe oficial, la paciente continuaba “su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Cristina Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales.