"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |Cerró una temporada con goles

Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”

Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: "Por un 2026 mucho mejor"
23 de Diciembre de 2025 | 02:50
MarceloCheloTorres llegó a Gimnasia en silencio, sin hacer ruido. Sin embargo, en la última parte del semestre de este año, el delantero se ganó el respeto y reconocimiento de sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas, por el aporte con goles que le hizo al equipo en el peor momento en el torneo.

El Chelo le bajó la persiana a la temporada con siete goles, un número que no solo refleja su aporte ofensivo sino también su regularidad en un equipo que muchas veces sufrió para convertir.

En las últimas horas, el atacante mens sana compartió una publicación en redes sociales con un mensaje claro para toda la familia gimnasista: “Por un 2026 mucho mejor”, acompañado de imágenes con la camiseta tripera y un clima de ilusión que no pasó desapercibido entre los hinchas. El posteo fue leído como una muestra de compromiso y optimismo de cara a lo que viene.

Sin dudas que para Gimnasia será fundamental contar con el Chelo Torres, un jugador que le aportará muchas soluciones al equipo que comanda Zaniratto.

 

