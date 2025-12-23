Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora

Después de los incidentes de ayer frente a la Municipalidad de Quilmes, que marcó un enfrentamiento entre el espacio que encabeza Juan Grabois y Mayra Mendoza, esta mañana se registraba otra protesta en Lanús, conducido por Julián Alvarez, otro referente de La Cámpora.

En este caso eran cooperativistas, quienes se instalaron frente al edificio mientras la Policía montaba un operativo de seguridad.

Según trascendió, los manifestantes, pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Grabois, habían anticipado que se movilizarían "porque no hay navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral", y para reclamar "salarios dignos", un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo.

Con relación a la protesta, desde la Municipalidad indicaron que es "un piquete con intencionalidad política, y no un reclamo genuino de vecinos de Lanús".