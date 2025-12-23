Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |El mánager y las reuniones de fin de año

El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y Estudiantes 2026: Alayes habló de todo

23 de Diciembre de 2025 | 10:43

Escuchar esta nota

En un contexto marcado por las limitaciones económicas y un 2026 con múltiples competencias por delante, el mánager de Estudiantes, Agustín Alayes, se refirió al presente y futuro del plantel profesional, a las eventuales salidas de jugadores importantes y a las reuniones en marcha para definir la continuidad del entrenador Eduardo Domínguez.

En diálogo con D Sports Radio, Alayes fue claro al señalar que la prioridad del club será el equilibrio financiero, aun cuando eso implique desprenderse de futbolistas relevantes. “Necesitamos que haya ofertas porque tenemos que poner la salud financiera por arriba de todo y bajar el presupuesto”, afirmó, dejando en evidencia que el mercado de pases estará condicionado por esa necesidad.

Consultado sobre posibles transferencias, el dirigente albirrojo explicó que hay casos que no dependen exclusivamente del club. “Con Medina no depende de nosotros. Tampoco tenemos certeza de que se vaya, pero es probable. Te diría que es más probable que lo del Ruso (Ascacibar)”, señaló, aunque aclaró que por el mediocampista no hubo avances formales de los grandes del fútbol argentino. “No, no nos llamaron de River o Boca por Ascacibar. Formalmente nada”, remarcó.

En ese sentido, Alayes insistió en que la idea no es desarmar el plantel, sino encontrar un punto de equilibrio. “La idea no es vender todo, es vender algo, generar recursos y cumplir con los compromisos”, explicó, con la mirada puesta en sostener la competitividad pese al ajuste.

¿Barba con candado?

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador. Al respecto, Alayes fue contundente: “Queremos que siga. Quiere mucho al club y está bueno que hablemos cuáles son las condiciones del año que viene, por suerte hay mucha coincidencia”.

Además, destacó la sintonía del DT con la realidad del club: “Está al tanto de la baja de presupuesto. Está muy alineado con Estudiantes en general, ya es parte de la familia”, subrayó, y descartó que el ajuste económico sea un obstáculo insalvable para su permanencia. “No siento que ese tema vaya a ser determinante”, aseguró.

Por último, Alayes resaltó la importancia de la transparencia en este proceso: “Está bueno ser claro con él, que lo sepa, que lo acepte y que todos estemos en la misma sintonía”.

