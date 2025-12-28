Aumentarían el sueldo de los ministros nacionales

Tras dos años de congelamiento, el Gobierno aumentaría a partir de enero el sueldo de sus ministros nacionales, según trascendió ayer en la Casa Rosada. Aunque aclararon que la decisión final aún la debe tomar el presidente Javier Milei.

Hasta hace pocos meses, esta era una medida impensable para el Presidente. En octubre pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban sector al privado. Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.

En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político producido.