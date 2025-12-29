El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino

El operativo era realizado este mediodía en el centro de La Plata (Foto: Roberto Acosta-EL DIA)

La Justicia realizaba hoy dos allanamientos en La Plata que estarían vinculados a la causa por presunto lavado de dinero en la que están implicados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

El operativo tiene lugar en dos locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7 entre 46 y 47, donde se encontraba al menos un móvil del Departamento Federal de Investigaciones en Argentina, una nueva división de la Policía Federal para combatir el crimen complejo, y se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia y llevados adelante por División Lavado de Activos.

En total son 62 allanamientos que se están realizando por orden judicial y estarían vinculados con la investigación de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA, por presunto lavado de dinero.

Por esta causa la Justicia viene realizando varios operativos.

En otro orden, se suspendieron las declaraciones de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.

Se trata de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que hoy debían declarar por videollamada. Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.

El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con Toviggino.

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la AFA en Miami.