Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?
"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado
Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos
One Piece: de qué trata la movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Milei dijo que es "innegociable" el reclamo de soberanía de Islas Malvinas
En qué sectores se crearon empleo y en cuáles se destruyeron
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Murieron tres argentinas tras el naufragio de una lancha en Paraguay
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia ordenó más de 60 operativos
Escuchar esta nota
La Justicia realizaba hoy dos allanamientos en La Plata que estarían vinculados a la causa por presunto lavado de dinero en la que están implicados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
El operativo tiene lugar en dos locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7 entre 46 y 47, donde se encontraba al menos un móvil del Departamento Federal de Investigaciones en Argentina, una nueva división de la Policía Federal para combatir el crimen complejo, y se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia y llevados adelante por División Lavado de Activos.
En total son 62 allanamientos que se están realizando por orden judicial y estarían vinculados con la investigación de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA, por presunto lavado de dinero.
Por esta causa la Justicia viene realizando varios operativos.
En otro orden, se suspendieron las declaraciones de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.
LE PUEDE INTERESAR
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Se trata de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que hoy debían declarar por videollamada. Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.
El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con Toviggino.
En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la AFA en Miami.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí