Tapia y Toviggino, más complicados: quién es Faroni, el productor teatral acusado por desvíos de fondos de la AFA

Investigan el movimiento de 42 millones de dólares a cuatro empresas en Miami
Durante décadas, el nombre de Javier Faroni estuvo asociado al espectáculo. Su rostro era habitual en las temporadas de Mar del Plata. Sin embargo, hoy su nombre resuena en los pasillos del poder, no por una nueva comedia, sino por ser el presunto engranaje clave que une al fútbol argentino con el núcleo duro del massismo.
El cambio de Faroni comenzó de la mano de Sergio Massa. Tras un paso por la Legislatura Bonaerense, en 2019 fue nombrado director de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández. Su paso por la compañía no estuvo exento de polémicas.
El episodio más oscuro fue la repatriación del cuerpo de Elías Masri, un millonario radicado en Nueva York, en pleno confinamiento estricto por la pandemia en 2020. Mientras miles de argentinos permanecían varados, el féretro de Masri (cuya hija había trabajado con Faroni) fue trasladado en la bodega de un avión estatal. Poco después, Faroni renunciaría en medio de denuncias por omisión de bienes en el exterior y declaraciones juradas que mostraban inconsistencias patrimoniales, como departamentos en Nueva York que aparecían y desaparecían de sus registros.
Tras su salida de la función pública en 2022, Faroni encontró en la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia su mayor unidad de negocios. A través de la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Miami, el empresario se convirtió en el "agente comercial exclusivo" del Seleccionado nacional en el exterior.
Bajo este esquema, se estima que Faroni ha gestionado más de 260 millones de dólares, cobrando y pagando en nombre de la AFA por derechos de marca, sponsoreo y logística. Este contrato, que deja fuera a históricos del rubro, se volvió el ducto de fondos más aceitado entre la cúpula del fútbol y el entorno de Sergio Massa.
Pero el negocio no termina en el extranjero. A través de su hermana, Marcela "Coqui" Faroni (ex diputada provincial), la familia controla Deportick, la plataforma que monopoliza la venta de entradas de la selección.
Ante las recientes revelaciones que apuntan a un presunto desvío de 42 millones de dólares hacia empresas fantasma, Faroni rompió el silencio mediante un comunicado. El empresario defendió la legalidad de sus operaciones, argumentando que su firma en Estados Unidos es una entidad privada con autonomía comercial.
"No existe ninguna imputación ni investigación formal que me vincule con maniobras ilícitas", sostuvo, enfatizando que abandonó la política en 2021 para centrarse en su actividad privada.
Mientras Tapia combate públicamente el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Argentina, su socio principal, Faroni, parece no compartir la misma filosofía en el exterior: en 2024, el productor compró el 80% del Perugia, un club de la tercera división de Italia.
