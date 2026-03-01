Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso y hay expectativa por el discurso
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV
¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
Trump confirmó que las operaciones contra Irán podrían extenderse unas "cuatro semanas"
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
El gendarme Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un avión de la AFA
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
La Comuna local conmemoró este domingo el 98° aniversario de Arturo Seguí en una jornada que reunió actividades culturales, artísticas y comunitarias abiertas a toda la familia.
Las propuestas se desarrollaron en la plaza Vieja Estación, ubicada en 414 bis y diagonal 145, e incluyeron un desfile cívico tradicionalista que contó con la participación de instituciones y organizaciones de la localidad.
Además, el público pudo recorrer una feria de emprendedores y emprendedoras con productos locales de distintos rubros, promoviendo el trabajo y la producción de la comunidad de la zona.
El cierre de los festejos estuvo acompañado por un festival artístico con las presentaciones de Ana Rosa Herrera, el taller de folclore La Huella, Tambores de La Casita y la banda Va de Vuelta, mientras que Amistad o Nada estuvo a cargo del espectáculo final.
