La Ciudad

Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos

Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
1 de Marzo de 2026 | 16:48

Escuchar esta nota

La Comuna local conmemoró este domingo el 98° aniversario de Arturo Seguí en una jornada que reunió actividades culturales, artísticas y comunitarias abiertas a toda la familia.

Las propuestas se desarrollaron en la plaza Vieja Estación, ubicada en 414 bis y diagonal 145, e incluyeron un desfile cívico tradicionalista que contó con la participación de instituciones y organizaciones de la localidad.

Además, el público pudo recorrer una feria de emprendedores y emprendedoras con productos locales de distintos rubros, promoviendo el trabajo y la producción de la comunidad de la zona.

El cierre de los festejos estuvo acompañado por un festival artístico con las presentaciones de Ana Rosa Herrera, el taller de folclore La Huella, Tambores de La Casita y la banda Va de Vuelta, mientras que Amistad o Nada estuvo a cargo del espectáculo final.

