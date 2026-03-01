El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro

Mejor no podía haber sido el debut de Eduardo Domínguez en Brasil. En menos de una semana ya clasificó a su Atlético Mineiro a la final del campeonato estadual, luego de superar 4-2 por penales a América MG. De esta manera la próxima semana definirá el título contra su archirrival, Cruzeiro.

Domínguez asumió el martes luego de desvincularse de Estudiantes y en su primera presentación oficial "ayudó" a su equipo a clasificar pese a empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. La semana anterior habían igualado 1-1.

Si bien en su paso por el Pincha desde los doce pasos quedó afuera de la Copa Sudamericana (ante Corinthians) y el año pasado de la Libertadores (Flamengo), en esa vía fue campeón dos veces: Copa de la Liga contra Vélez y torneo Clausura contra Racing.