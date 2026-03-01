Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro

El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
1 de Marzo de 2026 | 20:13

Escuchar esta nota

Mejor no podía haber sido el debut de Eduardo Domínguez en Brasil. En menos de una semana ya clasificó a su Atlético Mineiro a la final del campeonato estadual, luego de superar 4-2 por penales a América MG. De esta manera la próxima semana definirá el título contra su archirrival, Cruzeiro.

Domínguez asumió el martes luego de desvincularse de Estudiantes y en su primera presentación oficial "ayudó" a su equipo a clasificar pese a empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. La semana anterior habían igualado 1-1.

Si bien en su paso por el Pincha desde los doce pasos quedó afuera de la Copa Sudamericana (ante Corinthians) y el año pasado de la Libertadores (Flamengo), en esa vía fue campeón dos veces: Copa de la Liga contra Vélez y torneo Clausura contra Racing.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Últimas noticias de Deportes

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV

¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna

La AFA sigue sumando problemas: el craso error del Tribunal de Disciplina con Nicolás Barros Schelotto

Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
Policiales
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Política y Economía
Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso y hay expectativa por el discurso
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
La Ciudad
Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla