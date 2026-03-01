Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual

A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
1 de Marzo de 2026 | 19:43

Escuchar esta nota

A partir de este mes, la liquidación del Impuesto a los Automotores comenzará a realizarse en diez cuotas anuales y no en forma bimestral como era hasta ahora, según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. A raíz del cambio del modo de facturación, que no cambia el monto total de lo que se paga por este impuesto, desde marzo los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes hasta diciembre, que así se liquidará en 10 cuotas.

Días atrás, Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.

El funcionario precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.

Más barata que el año pasado

El funcionario aseguró además en una entrevista radial que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado ” de patente.

Girard admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.

En su momento, “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”, dijo Girard. El funcionario acotó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”. La excepción son, según el funcionario, los autos “de mucha valuación”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Últimas noticias de Política y Economía

Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos

Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV
El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
La AFA sigue sumando problemas: el craso error del Tribunal de Disciplina con Nicolás Barros Schelotto
Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
Policiales
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Información General
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla