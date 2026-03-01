A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual

Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
A partir de este mes, la liquidación del Impuesto a los Automotores comenzará a realizarse en diez cuotas anuales y no en forma bimestral como era hasta ahora, según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. A raíz del cambio del modo de facturación, que no cambia el monto total de lo que se paga por este impuesto, desde marzo los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes hasta diciembre, que así se liquidará en 10 cuotas.
Días atrás, Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.
El funcionario precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.
El funcionario aseguró además en una entrevista radial que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado ” de patente.
Girard admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.
En su momento, “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”, dijo Girard. El funcionario acotó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”. La excepción son, según el funcionario, los autos “de mucha valuación”.
