¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna

La Conmebol tiene intenciones de que Estudiantes y Rosario Central disputen la Supercopa Internacional el miércoles 18 de marzo en la Nueva Olla de Asunción, es decir un día antes del sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

En el Pincha no saben absolutamente nada de esa posibilidad y si eso sucede tendrán que modificar el partido del martes 17 de marzo que lo tiene en agenda a Estudiantes jugando como visitante en Mendoza ante Gimnasia de dicha provincia.

Sin lugar a dudas un nuevo retroceso de la AFA en materia organizativa que no hace más que demostrar lo poco que se puede planificar en este país. Además expone la poca relación que tiene hoy Estudiantes con la casa madre.

Si se jugase en Asunción los hinchas del Pincha tendrán más traslado que sus rivales y casi nada de planificación.