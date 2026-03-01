Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV
¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
Trump confirmó que las operaciones contra Irán podrían extenderse unas "cuatro semanas"
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
El gendarme Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un avión de la AFA
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Conmebol tiene intenciones de que Estudiantes y Rosario Central disputen la Supercopa Internacional el miércoles 18 de marzo en la Nueva Olla de Asunción, es decir un día antes del sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.
En el Pincha no saben absolutamente nada de esa posibilidad y si eso sucede tendrán que modificar el partido del martes 17 de marzo que lo tiene en agenda a Estudiantes jugando como visitante en Mendoza ante Gimnasia de dicha provincia.
Sin lugar a dudas un nuevo retroceso de la AFA en materia organizativa que no hace más que demostrar lo poco que se puede planificar en este país. Además expone la poca relación que tiene hoy Estudiantes con la casa madre.
Si se jugase en Asunción los hinchas del Pincha tendrán más traslado que sus rivales y casi nada de planificación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí