Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna

¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
1 de Marzo de 2026 | 19:57

Escuchar esta nota

La Conmebol tiene intenciones de que Estudiantes y Rosario Central disputen la Supercopa Internacional el miércoles 18 de marzo en la Nueva Olla de Asunción, es decir un día antes del sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

En el Pincha no saben absolutamente nada de esa posibilidad y si eso sucede tendrán que modificar el partido del martes 17 de marzo que lo tiene en agenda a Estudiantes jugando como visitante en Mendoza ante Gimnasia de dicha provincia.

Sin lugar a dudas un nuevo retroceso de la AFA en materia organizativa que no hace más que demostrar lo poco que se puede planificar en este país. Además expone la poca relación que tiene hoy Estudiantes con la casa madre. 

Si se jugase en Asunción los hinchas del Pincha tendrán más traslado que sus rivales y casi nada de planificación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Últimas noticias de Deportes

El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

La AFA sigue sumando problemas: el craso error del Tribunal de Disciplina con Nicolás Barros Schelotto

Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Política y Economía
Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Policiales
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
La Ciudad
Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla