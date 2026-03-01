VIDEO. Gimnasia vs Tigre: los goles

Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Comenzó marzo y hay preocupación vecinal con ABSA por falta de entrega de bidones de agua
Caen las bolsas y suben el petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO. ¡Pura emoción! Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
Irán bombardeó una de las principales refinerías de Arabia Saudita
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses: la UNLP, también de huelga
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Paro y nueva protesta en la UNLP contra la reforma laboral y mejoras salariales
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Crece el malestar en La Plata por la baja frecuencia de los micros y el aumento del boleto
Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el minuto 27, el Lobo gritó bien fuerte en Victoria. El uruguayo Enzo Martínez conectó perfecto de cabeza un preciso tiro libre de Nicolás Barros Schelotto. La pelota ingresó cerca del palo derecho de un impotente Zenobio. El gol coincidió con el mejor momento de Gimnasia en el partido.
Entre los 37 y los 39 minutos pasó de todo. Empató Romero con un anticipo adentro del área tripera y, enseguida, se observó una formidable sociedad entre Nacho Fernández habilitando y Marcelo Torres definiendo de manera exquisita. Golazo con todas las letras del equipo de Zaniratto.
Después de un inicio un tanto errático de Gimnasia en el complemento, Tigre llegó al empate en un tiro de esquina. Fue Barrionuevo el que conectó de cabeza libre de marca y eligiendo el lugar para ubicar el balón.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí