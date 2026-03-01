VIDEO. Gimnasia vs Tigre: los goles

En el minuto 27, el Lobo gritó bien fuerte en Victoria. El uruguayo Enzo Martínez conectó perfecto de cabeza un preciso tiro libre de Nicolás Barros Schelotto. La pelota ingresó cerca del palo derecho de un impotente Zenobio. El gol coincidió con el mejor momento de Gimnasia en el partido.

Entre los 37 y los 39 minutos pasó de todo. Empató Romero con un anticipo adentro del área tripera y, enseguida, se observó una formidable sociedad entre Nacho Fernández habilitando y Marcelo Torres definiendo de manera exquisita. Golazo con todas las letras del equipo de Zaniratto.

Después de un inicio un tanto errático de Gimnasia en el complemento, Tigre llegó al empate en un tiro de esquina. Fue Barrionuevo el que conectó de cabeza libre de marca y eligiendo el lugar para ubicar el balón.