Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios

En plena mudanza a su nueva casa, Noelia Marzol volvió a ser furor en redes con una serie de respuestas descontracturadas y cargadas de humor. La bailarina, que se tomó un rato de descanso junto a su marido, Ramiro Arias, abrió la cajita de preguntas en Instagram y no esquivó los temas más íntimos.

Mientras se mostraba recostada, agotada pero de buen ánimo por el cambio de hogar, un seguidor fue al grano y quiso saber cuántas veces había tenido relaciones en los últimos días.

Fiel a su estilo, Marzol respondió entre carcajadas: “Ehh… no, esta semana un par…”, dejando la cifra exacta a la imaginación de sus fans.

Acto seguido, lanzó una frase que generó complicidad inmediata con Arias: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?”

El futbolista, que estaba fuera de cámara pero atento a la situación, contestó un escueto y afirmativo “Sí”, lo que dio pie a una última broma de Noelia:

“Él es muy bueno en algunos ítems…”, dijo entre risas, antes de cortar el comentario.

Un ida y vuelta que se volvió viral

El divertido momento se difundió rápidamente entre sus seguidores, quienes celebraron una vez más la espontaneidad de la pareja. En medio del caos típico de una mudanza, ambos se mostraron relajados, cómplices y divertidos, una dinámica que ya se convirtió en marca registrada en sus redes.

Con su estilo directo y sin pudores, Marzol volvió a demostrar por qué sus interacciones cotidianas generan tanto engagement: autenticidad, humor y una pizca de picardía que siempre da que hablar.