El gobierno de la región catalana de España llegó a un acuerdo con el sector ganadero para enviar unos 30.000 cerdos sanos de la zona de vigilancia de un reciente brote de peste porcina africana a un matadero designado, informaron medios españoles el viernes.

La medida abarca 39 granjas ubicadas dentro de una zona de monitoreo de 20 km alrededor de los casos confirmados detectados en jabalíes cerca de Barcelona, ​​informaron El País y El Diario.

Las autoridades enfatizaron que todos los cerdos han dado negativo en las pruebas del virus y que la carne resultante se destinará exclusivamente al consumo doméstico.

El acuerdo se produce en medio de la caída de los precios de la carne de cerdo y la creciente presión sobre los productores.

Las autoridades regionales afirmaron que continuarán reforzando la vigilancia, los controles zoosanitarios y las medidas de bioseguridad para limitar el impacto económico en el sector.

La peste porcina africana no afecta a los humanos, pero representa una amenaza significativa para el ganado.