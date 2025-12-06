Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata

En la noche de este viernes se registró un tenso episodio frente a un comercio de la empresa La Sorbetière ubicado en la intersección de las calles 54 y 14, donde trabajadores del sector realizaron un fuerte reclamo laboral acompañado de pintadas, quema de neumáticos y un momentáneo corte de calle.

Según relataron manifestantes a EL DIA, la protesta se originó por lo que describen como “sueldos miserables” y condiciones laborales que consideran irregulares. Como parte del escrache, se colocaron afiches en la fachada del local y se realizaron pintadas con mensajes críticos hacia los propietarios del comercio.

Ante la situación, se desplegó un operativo de prevención municipal, con personal que intervino para ordenar el tránsito y evitar incidentes mayores. No se registraron enfrentamientos, aunque el tránsito estuvo afectado durante parte de la noche debido a la columna de humo generada por la quema de neumáticos.

Los trabajadores aseguraron que continuarán visibilizando su reclamo hasta obtener respuestas y mejoras salariales. El comercio señalado aún no emitió declaraciones públicas sobre el conflicto.

Por último, el hecho se suma a una serie de reclamos que en los últimos meses vienen realizando empleados gastronómicos en distintos puntos de la ciudad, denunciando precarización y retraso salarial en el sector.