"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" ya copan los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentará esta noche en el Estadio "Diego Armando Maradona" de La Plata en el que será el primero de sus dos shows en nuestra ciudad. Mientras tanto este mediodía, los ricoteros -como se denominan su seguidores- copaban las inmediaciones del lugar que ya está listo para la nueva "misa ricotera".

La rambla de la Avenida 32, a la altura del cruce con la Avenida 19, era en la primera mitad de este sábado el principal punto de encuentro de los fanáticos de Los Redondos, a quienes no parecía preocuparles el agobiante calor que se instaló desde hace unos días en la Región.

Tal es así que ya se vivía en torno a esa intersección el auténtico clima de recital ricotero como en los viejos tiempos de Los Redondos.

La zona lucía repleta de puestos de choripán y asado, y a su vez contaba con un pasillo gastronómico con distintos puestos de comidas, bebidas, artesanías e indumentaria alusivas al universo ricotero. En tanto que los comercios de los alrededores del Estadio, sobre todo almacenes, kioscos y carnicerías, estaban abarrotados por parte de quienes buscaban hidratarse o estaban ávidos de carne para poner a la parrilla.

"Las tribus", a su vez, colgaban sus banderas, gazebos y mantas sobre la rambla en una previa que seguramente se extenderá hasta los momentos más inminentes del recital.

Los fanáticos locales, por su parte, optaban por acampar en la Plaza Güemes de 19 y 38 o en el Parque Alberti de 25 y 38. También empezaban a copar distintas esquinas del barrio La Loma, en donde los vecinos aprovechaban la ocasión para brindar estacionamiento, baño y algunos suministros como bebidas y comidas de paso (empanadas, sándwiches de milanesa, choripán y hamburguesas).

También se esperaban aglomeraciones de fanáticos en la zona de 25 y 33 y en 25 y 526, como ocurrió en otras visitas de Los Fundamentalistas,

Según información oficial, el comienzo del recital está previsto para las 20:30 puntual. Las puertas del "Diego Armando Maradona" se abrirán a las 17 hs.