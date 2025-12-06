Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata

La ciudad de La Plata tendrá un fin de semana con condiciones de nubosidad variable y temperaturas moderadas, según el pronóstico adelantado.

Para el sábado, se espera una jornada con cielos parcialmente nublados y un leve descenso de la temperatura en comparación con días previos. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, configurando un día cálido pero sin extremos.

El domingo, en tanto, la nubosidad se mantendrá presente a lo largo del día, en un contexto templado y con vientos moderados del sector este, lo que aportará una sensación térmica algo más fresca. La temperatura oscilará entre los 16°C y 26°C.

De esta manera, el fin de semana se presentará estable y sin eventos meteorológicos significativos, ideal para actividades al aire libre pero con cielo variable.