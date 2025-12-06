Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Política y Economía

Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal

Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
6 de Diciembre de 2025 | 07:59

Escuchar esta nota

Los primeros 6 aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca, sobrevolaban desde las 7 de este sábado la Ciudad de Buenos Aires, para presentarse formalmente en un vuelo rasante, antes de retornar a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves.

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron ayer al país y fueron recibidos por el aún ministro e Defensa Luis Petri.

Petri, encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba,

Las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate se realizarán este sábado en Córdoba.

“El vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, previsto como parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre en el horario programado entre las 8.00 y las 8.15”, anunció el Gobierno, después de haber adelantado el acto del domingo próximo para mañana por razones climáticas.

El cronograma de actividades

A las 8 será el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

A las ⁠08:05 está previsto el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08:10, en tanto, será el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei,Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría. 

