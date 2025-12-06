Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |IMPLICANCIAS DE LA TRANSACCIÓN PARA EL FUTURO DEL ENTRETENIMIENTO

Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica

En la mayor adquisición del sector tras la de Disney a Fox en 2019, la N roja pagará 83 mil millones de dólares por el estudio de cine y tevé que le dará acceso, además, al catálogo de películas y servicios como HBO Max

Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica

una imagen que recrea la adquisición de netflix del universo de warner bros. / el dia

6 de Diciembre de 2025 | 02:59
Edición impresa

En un movimiento que sacude profundamente la industria del entretenimiento, Netflix anunció este viernes que adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD) por casi 83,000 millones de dólares, lo que marcará la mayor compra del sector desde que Disney adquirió Fox por 71,000 millones en 2019. La transacción posiciona a Netflix como una de las mayores potencias en el mundo del streaming, con un catálogo impresionante de títulos, incluidas algunas de las franquicias más icónicas de la historia del cine y la televisión.

Con este acuerdo, Netflix se hará con un vasto catálogo de películas de Warner Bros. y los populares servicios de streaming como HBO Max. La compra tiene lugar en un contexto en el que el sector del entretenimiento está en plena reestructuración debido a la caída de la televisión tradicional y la intensificación de la competencia en el streaming.

El precio acordado es de 27,75 dólares por acción de WBD, lo que valora a la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda. Sin embargo, fuentes cercanas al consejo de administración de Warner Bros. Discovery habían estimado que la venta debería haberse realizado cerca de los 75,000 millones de dólares.

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, se mostró entusiasta con el acuerdo, comentando en el comunicado conjunto: “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo". Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, expresó: “Juntos podremos darle a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración".

La separación de WBD y sus implicaciones

Uno de los elementos clave en la transacción es la reestructuración que WBD había estado planeando desde hace meses. En junio, el conglomerado de medios anunció su intención de separar sus sectores de streaming y estudios de cine en dos empresas distintas. Esta separación debe completarse antes de la finalización de la adquisición, programada para el tercer trimestre de 2026.

En este contexto, el acuerdo de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix representa un movimiento estratégico para consolidar el dominio de Netflix en el streaming a nivel global. El gigante de los contenidos no solo se queda con la plataforma HBO Max, sino que también accede a una base de contenido que incluye clásicos como “Casablanca” y “Citizen Kane”, y éxitos recientes como “Game of Thrones” y la saga de “Harry Potter”.

Implicaciones para los creadores y el mercado

A pesar de las preocupaciones iniciales de los analistas y de ciertos sectores de Hollywood sobre las posibles consecuencias de esta compra, los ejecutivos de Netflix trataron de calmar las inquietudes. En una llamada con analistas de Wall Street, Ted Sarandos explicó que el acuerdo representaba “una oportunidad única” para la compañía, y que los cineastas y creativos no deben temer que el trato afecte la producción y el trabajo en sus proyectos. “Esta es una buena historia, porque se trata de un negocio próspero y en crecimiento que ayudará a otro negocio a crecer de forma más próspera”, afirmó Sarandos.

En cuanto al futuro de los estrenos en cines, Ted Sarandos subrayó que Netflix continuará con su estrategia de estrenos cinematográficos, aunque es posible que el modelo de “ventanas” evolucione en el futuro. Según el ejecutivo, las películas de Warner Bros. seguirán estrenándose en cines según lo previsto, mientras que las producciones originales de Netflix seguirán su ciclo de exhibición habitual.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, agregó que la compañía se siente segura de poder integrar correctamente los activos de Warner Bros., destacando que esta compra no solo tiene sentido desde el punto de vista estratégico, sino que también fortalece la capacidad de Netflix para ofrecer un contenido aún más diverso y atractivo para sus suscriptores. “Entendemos estos activos, y sabemos cómo operar con ellos”, dijo Peters.

La competencia y el escrutinio regulatorio

A pesar de la confianza de Netflix en el proceso, la compra no está exenta de desafíos regulatorios. Funcionarios de la Casa Blanca han expresado su preocupación sobre el posible impacto que una adquisición de este calibre podría tener en la competencia en el mercado de los contenidos, especialmente en Estados Unidos. A pesar de estas inquietudes, Sarandos y Peters se mostraron optimistas respecto a la aprobación regulatoria, afirmando que el acuerdo “favorece al consumidor, a la innovación, a los trabajadores, a los creadores y al crecimiento”.

La compra también coloca a Netflix en una posición dominante en el mercado, lo que podría redefinir el panorama de la televisión y el cine en la próxima década. Con esta adquisición, la compañía busca mejorar su rentabilidad y consolidar su liderazgo frente a otros gigantes del entretenimiento, como Amazon, que en 2021 adquirió MGM por 8,450 millones de dólares.

Un futuro incierto, pero prometedor

En los próximos meses, el mundo estará observando de cerca cómo se desarrolla este acuerdo, que sin duda tendrá repercusiones en todo el ecosistema de entretenimiento. La competencia en el sector del streaming se intensifica, y la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix podría acelerar cambios en la forma en que se produce y distribuye el contenido. Además, la consolidación de poder en manos de pocos actores podría generar nuevas dinámicas de mercado, lo que pone de relieve la necesidad de una regulación más estricta en el futuro.

A medida que la industria continúa evolucionando, los consumidores pueden esperar una oferta más amplia y diversa de contenido, a medida que los gigantes del streaming se alinean y reorganizan sus recursos en busca de la próxima gran historia.

Netflix sumará clásicos como “Casablanca”, “Juego de Tronos” y “Harry Potter”

83.000
millones de dólares. Eso es la cifra que pagará el gigante Netflix para adquirir Warner Bros. Discovery, lo que marcará la mayor compra del sector desde que Disney adquiriera Fox por 72.000 millones, en 2019.

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

