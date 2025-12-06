¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se acerca el 8 de diciembre, fecha en que tradicionalmente se arma el arbolito de Navidad, y los platenses ya están buscando precios y opciones para decorar sus hogares. Con una gran variedad de productos y precios que se adaptan a "todos los bolsillos", armar el símbolo navideño por excelencia puede ser un gasto accesible, siempre que se compare y se aprovechen las promociones.
La oferta en la ciudad es amplia, abarcando desde árboles pequeños hasta grandes ejemplares, y una vasta gama de decoraciones que incluyen luces, guirnaldas y adornos temáticos. En cuanto a los árboles, la variedad es notoria, con precios que oscilan según el tamaño y el estilo.
Precios de los Árboles
Arbolitos Pequeños: un arbolito chico de 45 centímetros puede costar alrededor de $5.000 solo el árbol. En la misma línea, los pinos más chicos (como los "pinitos") comienzan desde los $16.000 en adelante, con opciones de $45.000 y $84.000.
Árboles Medianos y Grandes: Para quienes buscan un ejemplar de mayor tamaño, los precios se elevan considerablemente.
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Un árbol verde de 2,10 metros puede encontrarse a $230.000.
Otro modelo de 2 metros tiene un costo de $340.000.
Un árbol de 1,80 metros puede valer $241.000.
Existen opciones más económicas dentro de este segmento, como un árbol de $132.000.
Decoración y Promociones
Los comerciantes destacan la existencia de promociones para la decoración, lo que facilita el armado del arbolito sin necesidad de realizar una inversión inicial muy alta. David, un vendedor, comentó: "Tenemos mucha variedad. Tenemos de un árbol pequeño de 45 centímetros que está alrededor de $5.000 pesos solo el arbolito y después tenemos muchas promociones".
En el área de decoración, las ofertas son atractivas:
Una pared entera de artículos de decoración se ofrece a un precio de $1.000 por cada artículo.
Otra promoción incluye todos los artículos de una sección por $2.000.
Las luces, un componente esencial, también tienen un rango de precios accesible. Las guirnaldas de luces varían desde los $3.000 hasta los $6.000.
Opciones para "Todos los Bolsillos"
Los testimonios recogidos en los comercios de La Plata reafirman que la Navidad es una celebración accesible para todos los presupuestos. "Armar el arbolito sería para todos los bolsillos", asegura un entrevistado. De hecho, con un presupuesto moderado, se puede conseguir una decoración completa. "Considero yo que hasta con $20.000 te puedes armar un lindo arbolito", comenta David.
Además de la variedad en precios, la tendencia decorativa también se diversifica:
Hay opciones temáticas, como árboles y adornos del club Gimnasia y Estudiantes.
Se mantienen los estilos clásicos, como el rojo y dorado o el plateado.
También se pueden encontrar adornos en colores como el blanco y marrón natural o plateado.
Una vendedora afirma que hay "para todos los gustos y todos los precios", destacando que la elección final "depende del gusto de cada uno".
En resumen, los platenses que deseen armar su arbolito este 8 de diciembre encontrarán precios que permiten desde una decoración minimalista y económica hasta grandes árboles con sets completos, demostrando que el espíritu navideño está al alcance de todos los presupuestos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí