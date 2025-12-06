El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?

Se acerca el 8 de diciembre, fecha en que tradicionalmente se arma el arbolito de Navidad, y los platenses ya están buscando precios y opciones para decorar sus hogares. Con una gran variedad de productos y precios que se adaptan a "todos los bolsillos", armar el símbolo navideño por excelencia puede ser un gasto accesible, siempre que se compare y se aprovechen las promociones.

La oferta en la ciudad es amplia, abarcando desde árboles pequeños hasta grandes ejemplares, y una vasta gama de decoraciones que incluyen luces, guirnaldas y adornos temáticos. En cuanto a los árboles, la variedad es notoria, con precios que oscilan según el tamaño y el estilo.

Precios de los Árboles

Arbolitos Pequeños: un arbolito chico de 45 centímetros puede costar alrededor de $5.000 solo el árbol. En la misma línea, los pinos más chicos (como los "pinitos") comienzan desde los $16.000 en adelante, con opciones de $45.000 y $84.000.

Árboles Medianos y Grandes: Para quienes buscan un ejemplar de mayor tamaño, los precios se elevan considerablemente.

Un árbol verde de 2,10 metros puede encontrarse a $230.000.

Otro modelo de 2 metros tiene un costo de $340.000.

Un árbol de 1,80 metros puede valer $241.000.

Existen opciones más económicas dentro de este segmento, como un árbol de $132.000.

Decoración y Promociones

Los comerciantes destacan la existencia de promociones para la decoración, lo que facilita el armado del arbolito sin necesidad de realizar una inversión inicial muy alta. David, un vendedor, comentó: "Tenemos mucha variedad. Tenemos de un árbol pequeño de 45 centímetros que está alrededor de $5.000 pesos solo el arbolito y después tenemos muchas promociones".

En el área de decoración, las ofertas son atractivas:

Una pared entera de artículos de decoración se ofrece a un precio de $1.000 por cada artículo.

Otra promoción incluye todos los artículos de una sección por $2.000.

Las luces, un componente esencial, también tienen un rango de precios accesible. Las guirnaldas de luces varían desde los $3.000 hasta los $6.000.

Opciones para "Todos los Bolsillos"

Los testimonios recogidos en los comercios de La Plata reafirman que la Navidad es una celebración accesible para todos los presupuestos. "Armar el arbolito sería para todos los bolsillos", asegura un entrevistado. De hecho, con un presupuesto moderado, se puede conseguir una decoración completa. "Considero yo que hasta con $20.000 te puedes armar un lindo arbolito", comenta David.

Además de la variedad en precios, la tendencia decorativa también se diversifica:

Hay opciones temáticas, como árboles y adornos del club Gimnasia y Estudiantes.

Se mantienen los estilos clásicos, como el rojo y dorado o el plateado.

También se pueden encontrar adornos en colores como el blanco y marrón natural o plateado.

Una vendedora afirma que hay "para todos los gustos y todos los precios", destacando que la elección final "depende del gusto de cada uno".

En resumen, los platenses que deseen armar su arbolito este 8 de diciembre encontrarán precios que permiten desde una decoración minimalista y económica hasta grandes árboles con sets completos, demostrando que el espíritu navideño está al alcance de todos los presupuestos.